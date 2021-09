CM.IT | Roma, il Galatasaray ci prova per Diawara: dettagli e cifre

Amadou Diawara è finito nel mirino del Galatasaray, club turco: le nostre informazioni sul futuro dell’ex centrocampista di Bologna e Napoli

Amadou Diawara è un obiettivo di calciomercato del Galatasaray. Il centrocampista della Roma, al momento fuori dalle rotazioni di Josè Mourinho, può quindi lasciare i giallorossi per approdare in Turchia, dove la finestra dei trasferimenti è ancora aperta.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’interesse del Galatasaray è concreto con la Roma che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro (2 per il prestito e 18 per il riscatto) per Diawara.

Non è però da escludere la possibilità di uno sconto da parte del club capitolino considerando anche che l’ex Bologna pesa attualmente sul bilancio per 14 milioni di euro, cifra limite per la Roma al fine di evitare una minusvalenza col cartellino del centrocampista. Gli altri nodi sono legati a Josè Mourinho ed al giocatore: non è chiaro se lo Special One sia intenzionato a lasciarlo andare, e lo stesso Diawara non ha ancora accettato la destinazione turca.