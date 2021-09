L’attaccante ideale per la Juventus: “Piace anche ad Allegri”

La Juventus tra gennaio e giugno potrebbe intervenire nel reparto avanzato: l’attaccante ideale che piace anche ad Allegri

Kean al posto di Ronaldo. Si è chiuso così il mercato della Juventus lasciando qualche perplessità sulla scelta in attacco che toccherà al campo confermare o cancellare del tutto. Intanto si pensa già al futuro e tra gennaio e giugno la Juventus potrebbe intervenire proprio nel reparto avanzato, soprattutto se il quartetto formato anche da Dybala, Morata e Kaio Jorge, non dovesse dimostrarsi all’altezza. Tra i nomi più spesso accostati alla squadra di Massimiliano Allegri c’è quello di Dusan Vlahovic ed è proprio all’attaccante della Fiorentina che pensa Giovanni Galeone, amico dell’allenatore juventino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Galeone: “Cedere Ronaldo la strada migliore”

L’ex tecnico tra gli altri del Pescara a ‘Kiss Kiss Napoli’ ha affermato: “Ero convinto che la Juventus prendesse Vlahovic. Piace anche ad Allegri: ma a chi non piacerebbe un calciatore con le sue caratteristiche?”

Galeone si è anche soffermato sull’addio di Ronaldo: “Il contratto di Allegri è quadriennale, la Juventus guarda al futuro. CR7 ti garantisce 25 gol a campionati, ma se gli obiettivi sono a lungo termine, cederlo era la strada migliore”.