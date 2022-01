Amadou Diawara, centrocampista in uscita dalla Roma di Josè Mourinho, ha rifiutato l’ipotesi di un trasferimento al Galatasaray: le ultime di calciomercato

Il futuro di Amadou Diawara in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato sembra sempre più lontano dalla Roma di Josè Mourinho.

Il tecnico portoghese ha lasciato pochissimo spazio al giocatore arrivato dal Napoli che ora deve trovare la destinazione giusta in grado di soddisfare le sue volontà e quelle del club giallorosso per la cessione. Inoltre, l’eventuale partenza di Diawara può aprire in casa Roma le porte all’arrivo di un altro centrocampista che possa entrare a pieno regime nel motore della squadra allenata dal tecnico portoghese, in piena caccia di un posto in Europa per la prossima stagione.

Roma, Diawara non vuole il Galatasaray

Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, una possibile destinazione sarebbe stata quella legata al Galatasaray, club turco che anche nella finestra estiva dei trasferimenti si era fatto avanti per il giocatore giallorosso. Diawara però, almeno per il momento, ha deciso di rifiutare un eventuale approdo in Turchia nonostante il forte interesse. Sullo sfondo restano le ipotesi che portano a diversi club di Serie A, Cagliari e Sampdoria seguono con attenzione il profilo dell’ex Bologna, e ad altri club esteri come il Valencia. Approdo che anche l’agente del giocatore ha confermato come preferito ai microfoni di ‘As’: “La strada di Amadou va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. Nell’incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che sarebbe entusiasta del Valencia”.