La Juventus dovrà mettere mano alle uscite per aprire ad eventuali colpo dell’ultimo minuto

Ora che il reparto d’attacco è stato impreziosito dall’arrivo di Dusan Vlahovic, la Juventus può dare il via alle uscite. Su tutti, si continua a lavorare alle cessioni di Kaio Jorge in orbita Salernitana e Dejan Kulusevski, su cui pare sia improvvisamente schizzato l’interesse del Tottenham di Conte e Paratici.

Se in avanti l’emergenza è rientrata con l’innesto del centravanti serbo, è il centrocampo che invece continua a preoccupare Massimiliano Allegri. Le mancate cessioni di Arthur e Ramsey fino a questo momento hanno complicato i piani bianconeri, che attendono impazientemente un’uscita prima di poter rinforzare il reparto con nuovi arrivi.

Uno dei candidati alla partenza è così diventato Rodrigo Bentancur, giocatore in netta ripresa sul piano del rendimento nell’ultimo periodo dopo una prima parte di stagione deludente. Anche in questo caso, però, la Juventus ha incontrato non pochi problemi a liberarsene, anche a fronte di un’offerta niente male arrivata dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, rifiutati 25 milioni di euro dell’Aston Villa per Bentancur

Secondo le informazioni circolate sul ‘The Guardian’, l’Aston Villa avrebbe proposto circa 20 milioni per la cessione a titolo definitivo più altri 5 di bonus. Un’offerta in linea con la valutazione del centrocampista uruguaiano, ma che la Juventus avrebbe rifiutato a causa della famosa clausola che prevede una percentuale del 35% sulla futura rivendita nelle mani del Boca Juniors e della quale avevamo parlato su Calciomercato.it pochi giorni fa. Nelle ultime ore, c’è stato anche un tentativo in prestito del Tottenham.

Senza un’uscita a centrocampo non vi saranno dunque altri colpi in entrata, sebbene gli obiettivi Zakaria e Nandez non siano mai usciti dai radar bianconeri. Un intreccio complicato, ma non impossibile, a 72 ore dalla chiusura di un calciomercato invernale in cui la Juventus non ha fatto mancare di certo sorprese ed imprevedibilità.

