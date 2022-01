Kaio Jorge è molto vicino a lasciare la Juventus e trasferirsi alla Salernitana in questa sessione di calciomercato: Sabatini in pole

Juventus attivissima in queste ore sul calciomercato. È arrivata l’attesa fumata bianca per l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. La ‘Vecchia Signora’ ha deciso di cambiare i piani per gennaio, piombando con forza sul bomber serbo. La qualificazione alla prossima Champions League è in dubbio e i torinesi hanno ritenuto opportuno mettere subito a segno un colpo top per conquistare l’obiettivo stagionale.

L’accordo con la Viola è stato raggiunto sulla base di 68 milioni di euro più 7 di bonus, ovvero circa 75 complessivi al verificarsi di determinate condizioni. I numeri del classe 2000 rappresentano ciò di cui aveva bisogno l’attacco di Allegri, troppo povero di gol per poter anche solo pensare di ambire a grandi traguardi. La Juve lavora, poi, sul centrocampo, reparto attualmente più in difficoltà. Nei pensieri della società ci sono su tutti Nandez e Zakaria, ma qui è necessario prima cedere (occhio ad Arthur e Bentancur). A proposito delle uscite, Kaio Jorge è sempre più vicino al trasferimento alla Salernitana.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge vicino alla Salernitana: Sabatini in pole

Come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it, il talento brasiliano è stato proposto al nuovo direttore sportivo dei granata Sabatini, il quale si era mostrato da subito attratto. La conferma della pista in questione arriva da ‘Sky Sport’, che rivela come il club campano sia in vantaggio sulle concorrenti per l’acquisto di Kaio Jorge.

La trattiva è ben avviata e, sempre secondo il noto emittente satellitare, si potrebbe chiudere tra domani e sabato. Un’occasione importante per il calciatore al fine di crescere e sviluppare le proprie doti. D’altronde agli ordini di Allegri ha trovato pochissimo spazio fino ad ora e con lo sbarco di Vlahovic a Torino diventa praticamente impossibile esprimersi in campo. La Salernitana lo attende: insieme tenteranno l’impresa salvezza.