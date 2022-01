Non solo Vlahovic: la Juventus piazza il colpo a centrocampo

La Juventus non si ferma a Dusan Vlahovic. Ecco il rinforzo per il centrocampo: è corsa a due, c’è il preferito

Non è ancora del tutto chiuso il calciomercato in entrata della Juventus. I bianconeri, che hanno chiuso per Dusan Vlahovic, stanno cercando di capire come rafforzare il centrocampo. Prima di mettere le mani su un nuovo mediano, i bianconeri devono riuscire a cedere uno dei calciatori, attualmente, in rosa.

A parte Manuel Locatelli, tutti i centrocampisti sono con le valigie in mano e di fronte ad un’offerta importante, sono pronti a lasciare Torino. Come raccontato da Bentancur, passando per Arthur e Ramsey, tutti possono lasciare il bianconero.

Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista per i bianconeri

Se uno dei tre calciatori dovesse dire addio alla squadra di Massimiliano Allegri, la Juventus sarebbe pronta ad accogliere un nuovo centrocampista. Giulini, presidente del Cagliari, oggi ha parlato del futuro di Nandez. Il calciatore uruguaiano è in uscita ed è pronto a lasciare la Sardegna ma serve un’offerta convincente e senza contropartite. Il Cagliari, infatti, dovrà provare a trovare un sostituto di Nandez, una volta ceduto.

Il centrocampista uruguaiano non è l’unico a piacere ai bianconeri: Sky Sport, conferma che Zakaria continua ad essere un profilo che piace. Per caratteristiche piacerebbe più del calciatore di proprietà del Cagliari. E’ evidente, che la Juventus, prima di affondare il colpo per lo svizzero ha bisogno di cedere. Attenzione dunque alla concorrenza, con il Bayern Monaco sempre molto attento alle dinamiche del mercato tedesco.