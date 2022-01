Inter, Inzaghi riprova l’assalto al pupillo | Scambio tutto italiano in Serie A

L’Inter non si ferma a Gosens e Caicedo, nerazzurri che tentano altri acquisti: Simone Inzaghi vuole il suo pupillo, proposta di scambio

In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è davvero scatenata. Nerazzurri disposti ad accontentare Simone Inzaghi nelle sue richieste, dopo il summit tra tecnico e società di inizio settimana, con Marotta che ha accelerato con decisione per due acquisti di spessore.

L’Inter è vicinissima a Gosens, definiti i dettagli dell’operazione. Oltre all’esterno tedesco arriverà anche un attaccante. Inter che ha messo le mani anche su Felipe Caicedo, andando a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Correa. E non è finita qui. Il tecnico interista avrebbe anche un’altra richiesta, che potrebbe aprire un nuovo fronte di mercato nelle prossime ore.

Inter, Inzaghi vuole Lazzari: la mossa dei nerazzurri

Simone Inzaghi ha messo gli occhi su Manuel Lazzari, che nel nuovo corso alla Lazio con Maurizio Sarri trova poco spazio e non ha perso occasione di far notare il suo malcontento. L’esterno non è soddisfatto del suo impiego e potrebbe dire addio alla Capitale. Calciomercato.it vi aveva anticipato già tempo fa la possibilità per Lazzari di entrare in operazioni tra Lazio e Inter. Un fronte che ora si apre nuovamente. Stando a ‘Radio Radio’, Inzaghi avrebbe contattato Lazzari per interposta persona per convincerlo a raggiungerlo subito a Milano. Si potrebbe sfruttare l’interessamento dei biancocelesti per Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli. Sarri cerca un vice Immobile all’altezza e non è un mistero, sul finire del mercato potrebbe dunque essere imbastito uno scambio per portare l’ex Spal in nerazzurro, per un restyling totale delle fasce dell’Inter.