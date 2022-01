Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic-Morata: le ultime sullo spagnolo

La trattativa per portare Vlahovic alla Juventus è destinata a coinvolgere anche altre operazioni, in entrata e in uscita: il punto su Morata

Ad una settima esatta dalla fine del calciomercato, la Juventus è senza dubbio una delle società più attive. Tra indiscrezioni e manovre reali, il club bianconero potrebbe fare diversi cambiamenti in attacco e a centrocampo, ma tutto dipende dall’evoluzione della vicenda Vlahovic in entrata e della situazione legata al futuro di Arthur e Bentancur.

Lo scialbo 0-0 contro il Milan ha messo nuovamente in mostra le difficoltà offensive della squadra di Allegri, che la dirigenza juventina vorrebbe provare a colmare con un acquisto importante in quel ruolo. Non a caso, ormai da giorni vi stiamo parlando del possibile imminente affondo per Vlahovic. Quasi costretta dal rifiuto dell’attaccante serbo all’Arsenal, la Fiorentina ha lanciato i primi segnali di apertura verso Torino, ma l’operazione resta molto complicata sia per le richieste economiche dei gigliati, sia per la volontà di accettare solo una cessione a titolo definitivo.

Una situazione che obbliga Cherubini e il suo staff a cercare risorse attraverso alcune cessioni. Proprio in queste ore vi abbiamo aggiornato sulla mancanza di un’offerta ufficiale per Bentancur, anche se la situazione resta da monitorare con attenzione.

Calciomercato Juventus, agente Morata a Milano: come stanno le cose

Legato a doppio filo alla vicenda Vlahovic, il futuro di Alvaro Morata potrebbe tornare in discussione nelle ultime ore di mercato. L’attaccante spagnolo, non è un mistero, è il primo nome nella lista di Xavi per rinforzare l’attacco, ma sin qui il suo approdo a Barcellona è stato bloccato dall’assenza di un sostituto dello spagnolo. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che il suo agente, Juanma Lopez, era a Milano insieme a Marco Busiello, anche se il numero 9 bianconero non è stato il motivo principale del viaggio.

Per ora, non sono ancora arrivati segnali di un imminente via libera da parte della Juve. Se nelle prossime 48 ore la trattativa per l’attaccante viola dovesse prendere la piega desiderata, il Barça potrà contare su un’intesa di massima già raggiunta su tutti i fronti, anche se dovrà risolvere la grana Dembele per sistemare la pratica del monte ingaggi.