Il Milan di Stefano Pioli ha subito rimpiazzato il giovane Pietro Pellegri dopo aver interrotto il prestito con il Monaco

Alla vigilia del match contro la Juventus, il Milan piazza il colpo per il futuro. A sorpresa, non si tratta del tanto atteso difensore centrale per il quale la dirigenza rossonera sta continuando a lavorare, bensì di una giovane prima punta che prenderà il posto di Pellegri all’interno della rosa.

Il centravanti ex Genoa, arrivato a Milano la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto – infatti – non verrà acquistato dai rossoneri e verrà girato nuovamente in prestito al Torino direttamente dal Monaco, club che ne detiene il cartellino. Per rimpiazzare numericamente la sua partenza ed allungare un reparto che aveva bisogno di forze fresche, la dirigenza del Milan ha subito piazzato un colpo proveniente dalla Serbia, esattamente da una vecchia conoscenza che proprio a Milano ha fatto la storia, anche se coi colori dell’Inter.

Milan, è fatta per l’acquisto di Marko Lazetic

L’uomo in questione è ovviamente Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa che con coraggio la scorsa estate ha scelto di dare fiducia in prima squadra ad un giovanissimo talento del settore giovanile. Si tratta di Marko Lazetic, prima punta classe 2004 destinata presto a vestire la maglia del Milan. Secondo quanto scritto in Serbia da ‘Mozzart Sport’, i rossoneri avrebbero già raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Un’operazione da 4 milioni di euro, più possibili bonus che potrebbero far schizzare il costo finale sui 5 milioni.

Sul calciatore si era registrato l’interesse di altri club, non solo in Italia da parte del Torino che aveva fatto un timido tentativo ad inizio gennaio, ma anche all’estero con lo Zenit che si era detto disposto a pareggiare l’offerta rossonera. Il calciatore, però, è già stato convinto dall’offerta del Milan e – salvo clamorosi rilanci dell’ultim’ora – presto dovrebbe essere annunciato come nuovo acquisto. Sebbene la giovanissima età e la poca esperienza accumulata, in patria Lazetic viene già accostato ad altri centravanti serbi esplosi in Europa negli ultimi anni, dal calibro di Luka Jovic e Dusan Vlahovic.

Antonio Siragusano