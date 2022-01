Calciomercato Milan, addio immediato | Resta in Serie A

Calciomercato Milan, un giocatore pronto a salutare i rossoneri nei prossimi giorni: a inizio settimana può concretizzarsi il trasferimento

Il Milan si prepara a un match chiave per il suo campionato, quello contro la Juventus. I rossoneri, dopo la sconfitta con lo Spezia, non possono sbagliare e devono assolutamente centrare i tre punti per arrivare alla vigilia del derby con l’Inter ancora a contatto con i nerazzurri.

Intanto, la società rossonera continua ad essere operativa sul mercato. Il sogno del Milan resta sempre Botman, ma come raccontato da Calciomercato.it è un affare per gennaio quasi impossibile: discorsi da tenere aperti tutt’al più per giugno. Sul difensore centrale, si concentrano gli sforzi in entrata, bisogna colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Simon Kjaer. Ma ci sono anche novità importanti, per un uscita che si concretizzerà nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, Pellegri via subito | C’è il Torino, i dettagli

Ad andare via sarà Pietro Pellegri, giovane attaccante in cui il Milan crede molto, ma che anche in questo avvio di stagione è stato penalizzato dagli infortuni. Fermo dall’inizio di dicembre per un problema muscolare, ha raccolto appena sei presenze in campionato, per un totale di soli 127 minuti europei. Come riferito da ‘Sky’, i rossoneri stavano lavorando per riscattarlo subito dal Monaco e girarlo poi in prestito al Torino, ma la situazione sta prendendo una piega imprevista.

Non ci sarebbe infatti l’intesa tra i rossoneri e i monegaschi, l’offerta avanzata dalla dirigenza del Diavolo non ha convinto questi ultimi. A questo punto, a partire da lunedì, potrebbe esserci uno svincolo dal prestito al Milan, con il Torino che per acquisirlo tratterebbe direttamente con il club del Principato, per una operazione totalmente staccata.