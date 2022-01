Non solo Dybala e Cuadrado, la Juventus il prossimo giugno rischia di perdere a zero uno dei top di questa stagione

Potrebbe essere una Juventus sensibilmente diversa quella che vedremo la prossima stagione. Maurizio Arrivabene, nelle vesti di amministratore delegato juventino, ha annunciato nelle ultime settimane di aver congelato tutti i rinnovi in ballo, rimettendo in discussione il futuro anche di quegli elementi che sembravano intoccabili.

In questa lista, fanno specie i nomi di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il colombiano è stato infatti uno dei migliori per rendimento in questa stagione, sebbene le numerose difficoltà incontrate da Massimiliano Allegri in termini di risultati in questa sua seconda avventura sulla panchina bianconera. La Joya, invece, ha dovuto sopportare diversi infortuni muscolari che ne hanno rallentato il raggiungimento della migliore condizione, ma da quando è tornato a pieno regime in questo gennaio ha dimostrato di essere qualitativamente il migliore tra i centravanti a disposizione.

Entrambi sono finiti nel mirino dell’Inter, che – come ammesso da Marotta – è disposta a valutare tutte le opportunità che via via si presenteranno sul mercato. Al momento la Juventus non è tornata a negoziare i loro contratti in scadenza il prossimo 30 giugno e solamente da metà febbraio in avanti inizierà i nuovi colloqui con i rispettivi agenti, anche se a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle abbozzate coi due calciatori sino a pochi mesi fa. L’interesse nerazzurro non si fermerà però ai due soli sudamericani, perché c’è un altro calciatore in scadenza che fa gola ai dirigenti interisti.

Inter e Milan su Bernardeschi, operazione a costo zero per giugno

Federico Bernardeschi, in scadenza anche lui il prossimo 30 giugno, non ha ancora ridiscusso il rinnovo con la Juventus. Il suo agente Federico Pastorello vanta ottimi rapporti con l’Inter, club che secondo ‘Sportmediaset’ avrebbe puntato i fari proprio sull’esterno toscano. Un’operazione che avrebbe una logica tattica da non sottovalutare, visto che i nerazzurri rischiano di perdere a zero Ivan Perisic a giugno e che il calciatore bianconero sarebbe un perfetto rimpiazzo del croato.

Ma non è tutto, perché anche il Milan avrebbe intenzione di proporre una propria offerta all’entourage del calciatore. Anche nel sistema di Pioli, Bernardeschi, non farebbe fatica a trovare una perfetta collocazione, all’interno di un 4-2-3-1 che lo vedrebbe in una posizione ancora più avanzata rispetto a quella che andrebbe a ricoprire nella linea dei 5 centrocampisti di Simone Inzaghi. Insomma, nella stagione che ne sta segnando il definitivo rilancio grazie alla fiducia riposta in lui da Allegri, da Milano è pronto un derby di mercato per ‘beffare’ la Juventus.

Antonio Siragusano