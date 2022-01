Inter, non solo Dybala | Doppio ‘scippo’ alla Juve: “Telefonata di Marotta”

Paulo Dybala e non solo, Beppe Marotta potrebbe portare all’Inter ben due big della Juventus. Ecco tutti i dettagli

Le non smentite di Marotta valgono forse quanto delle conferme: Paulo Dybala è, insomma, molto più di una ‘suggestione’ per l’Inter. Del resto fu proprio l’attuale Ad nerazzurro a portare l’argentino alla Juventus, con il classe ’93 che poi lo salutò con affetto – a quanto pare inviandogli anche un messaggio del tipo ‘portami con te ovunque andrai’ – dopo che venne silurato da Andrea Agnelli.

Non solo Dybala per l’Inter, Marotta infatti starebbe valutando pure il nome di un altro big della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Parliamo di Juan Cuadrado.

L’Ad si sarebbe già attivato per l’esterno colombiano che, come Dybala, è ancora in scadenza di contratto alla fine di questa stagione.

La clamorosa notizia è stata data quest’oggi da Luca Momblano, giornalista di fede bianconera e molto vicino all’ambiente juventino.

“So per certo che Marotta si è fatta vivo con Alessandro Lucci (agente di Cuadrado in eccellenti rapporti coi nerazzurri, ndr) – ha detto Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’ – Qual è stata la risposta? Che Cuadrado al momento sta bene a Torino e parlerà con la Juve. Ma mentre su quello di Dybala sembra una spettacolarizzazione di un problema che ci siamo creati, quella su Cuadrado è una notizia”.

La Juve vuole rinnovare il contratto di Cuadrado, ma al momento ha congelato il discorso come per Dybala e gli altri in scadenza: “Pur avendo un accordo di massima, anche per il prolungamento del colombiano la Juve vorrebbe sedersi a febbraio/marzo – ha spiegato Momblano – In quel periodo le percezioni saranno migliori e avranno sicuramente i conti più chiari”.

Cuadrado è uno dei ‘senatori’ della Juventus, nella quale è approdato ad agosto 2016. L’intenzione del quasi 34enne, come sottolineato pure da Momblano, è quella di rimanere in bianconero rinnovando l’accordo. Se la dirigenza dovesse però giocare al ribasso, cosa tutt’altro che improbabile, ecco che l’ipotesi Inter potrebbe diventare qualcosa di più concreto seppur a destra i nerazzurri sono ‘coperti’ con Dumfries e Darmian.