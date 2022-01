Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Ma Vlahovic blocca tutto

La Fiorentina avrebbe raggiunto un accordo con l’Arsenal per il trasferimento a gennaio di Vlahovic, che frena: sullo sfondo la Juventus

Quale sarà la prossima squadra di Dusan Vlahovic? Questi sono giorni caldi per il futuro dell’attaccante serbo, che continua a dominare la Serie A a suon di gol e prestazioni da vero fuoriclasse. Non a caso, gli occhi dei top club sono puntati su di lui. Sappiamo benissimo dell’interesse della Juventus, che vorrebbe realizzare un colpo di primo livello per potenziare il ruolo di centravanti (nonostante la fiducia data a Morata).

A mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ ci sta provando l’Arsenal. L’intenzione dei ‘Gunners’ è quella di regalarsi un nuovo centravanti già nel calciomercato di gennaio. Questa necessità immediata deriva soprattutto dalla rottura con Aubameyang. La settimana in corso potrebbe portare ad una svolta definitiva per quel che riguarda il destino di Vlahovic da qui ai prossimi mesi. Come vi abbiamo su Calciomercato.it, il club inglese ha deciso di farsi avanti concretamente con una proposta da fior fior di milioni (intorno ai 60) in modo da convincere la Fiorentina. Stando a quanto si apprende da ‘talkSPORT’, la Viola avrebbe accettato l’offerta dell’Arsenal e starebbe spingendo al fine di concludere l’operazione in questione.

Accordo tra Fiorentina e Arsenal per Vlahovic: lui aspetta la Juventus

D’altronde i toscani non vorrebbero cedere Vlahovic alla Juventus, storica rivale. Ci sono già stati dei precedenti significativi e i tifosi stavolta non lo digerirebbero. Perciò la dirigenza e il presidente Commisso hanno approfondito i discorsi soprattutto con le compagini interessate in Premier League e l’Arsenal è senza dubbio la pista più concreta per gennaio.

Fa da contrasto, però, la volontà del calciatore. Vlahovic, infatti, vorrebbe a tutti i costi andare alla Juventus la prossima estate, non prendendo in considerazione dunque tutte le altre possibili destinazioni. Una presa di posizione frutto di una promessa fatta a ottobre dalla ‘Vecchia Signora’ che, sempre secondo ‘talkSPORT’, è ritenuta sufficiente dal bomber. Tutto ciò avrebbe fatto letteralmente infuriare la Fiorentina, che si è vista anche rifiutare più volte il rinnovo del contratto. La Juventus, quindi, sembra essere l’opzione numero uno per Vlahovic, che si appresta a concludere la stagione sotto la guida di Italiano.