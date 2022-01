Calciomercato, Dybala-Inter: sacrificato Lautaro | Arriva la bocciatura

Il caso legato al rinnovo di contratto di Paulo Dybala tiene sempre banco a Torino, con lo spettro dell’Inter che aleggia da lontano. Arrivano però critiche all’eventuale affare

Occhi puntati su Paulo Dybala e sulla sua situazione contrattuale sempre in bilico tra un rinnovo che potrebbe non arrivare ed eventuali interessamenti da parte di altri top club. L’argentino per ora, dopo l’esultanza polemica contro l’Udinese, ha deciso di far parlare il campo con un altro gol contro la Samp e il rigore concesso a Morata per il poker finale. Segnali distensivi nei confronti dell’ambiente juventino, con i tifosi che peraltro lo hanno accolto benissimo al suo ingresso in campo in Coppa Italia, tributandogli una calorosa accoglienza.

Ciononostante la situazione rinnovo andrà comunque eventualmente risolta in un senso o nell’altro a partire da febbraio, esattamente come tutti gli altri prolungamenti di contratto ad oggi in bilico. Arrivabene in questo senso è stato piuttosto chiaro, gettando ulteriori ombre sul futuro bianconero di Paulo Dybala.

Calciomercato Inter, suggestione Dybala: “È un azzardo al posto di Lautaro”

I dubbi sul futuro di Dybala alla Juventus crescono col passare delle settimane, e risulta inevitabile tener conto anche delle voci relative ad un eventuale addio tra estero e Serie A. In Italia infatti c’è uno dei più grandi estimatori dell’attaccante argentino: Beppe Marotta. Il dirigente dell’Inter ha già evidenziato di tenere sotto osservazione ogni tipo di occasione o operazione, ma la suggestione della ‘Joya’ alla corte di Inzaghi non scalda proprio il cuore di tutti.

Il giornalista Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’ si è infatti soffermato proprio sul tipo di operazione che dovrebbe poi intavolare l’Inter a livello strettamente economico, coinvolgendo anche Lautaro Martinez in un eventuale addio per fare cassa: “Se vendi Lautaro a 90 milioni di euro, a 23 anni ed integro, e prendi Dybala a cui devi dare 8 milioni per cinque anni, per un’operazione complessiva da 90 milioni, considerando che è più grande ed ha giocato pochissimo in queste ultime due stagioni, è un azzardo. Gli stessi soldi di Lautaro, andresti ad investirli per Dybala…”. I dubbi non mancano quindi su un eventuale cambio di rotta tra i due argentini.