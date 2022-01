Juventus, rinnovo Dybala: i tifosi si schierano | La risposta della Joya

Lo Stadium si schiera nella ‘disputa’ tra Juventus e Dybala e l’argentino risponde sul campo in maniera immediata: gol ed esultanza

Paulo Dybala ha deciso di far parlare il campo e lo ha fatto anche questa sera in Juventus-Sampdoria.

Tenuto in panchina da Allegri, la Joya ha timbrato il cartellino appena entrato in campo. Al momento dell’ingresso sul terreno di gioco, i 5000 presenti allo ‘Stadium’ gli hanno tributato una calorosa accoglienza: ovazione e coro “resta a Torino” che sembra quasi essere una presa di posizione nei confronti della società.

Con ancora nelle orecchie l’eco dell’invocazione per il numero 10 argentino che proprio Dybala ha fatto esultare i presenti con il gol del 3-1. Seconda rete consecutiva per l’ex Palermo ma, al contrario di quanto fatto contro l’Udinese, questa volta ha esultato, facendo esaltare ancora di più i tifosi. La Joya rientrando a centrocampo ha voluto rispondere agli applausi e ai cori dei sostenitori presenti e ha caricato la folla. Insomma, l’amore tra i tifosi e Dybala non sembra essersi spento come dimostra il coro “resta a Torino” che si è tornato ad alzare nel finale di gara. Lo Stadium si è schierato, alla società la (ennesima) risposta.

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano Dybala

I tifosi della Juventus chiedono quindi a Dybala di restare in bianconero. Una situazione che resta però delicata anche in virtù delle parole di Arrivabene nel pre-gara. L’amministratore delegato della Juventus aveva raccontato di non aver visto la reazione dell’argentino dopo il gol dell’Udinese perché impegnato ad esultare, spiegando poi di essere già stato chiaro sulla situazione: “Del rinnovo se ne parlerà a febbraio, come per gli altri calciatori”.