Marotta pregusta il grande affare a costo zero, un colpo che per l’Inter e per l’intero movimento italiano sarebbe clamoroso

Marotta non smentisce e quindi qualcosa di vero, o meglio più di qualcosa c’è. E’ una sua antica fiamma ed è normale che un pensiero, un tentativo possa farlo. Per giunta è in scadenza, dunque a costo zero.

Parliamo di un colpo che per l’Inter e per l’intero movimento italiano sarebbe clamoroso, parliamo di Paulo Dybala. Per l’argentino di Rosario, l’Ad dell’Inter sarebbe pronto a mettere sul piatto qualcosa come 7,5 milioni di euro netti. Quasi 15 lordi per i prossimi cinque anni. Un bel modo, insomma, per provare a convincere l’argentino a dire addio alla Juventus, con la quale è in rotta, a ‘tradirla’ perché firmerebbe per l’odiata rivale.

Va detto però che l’operazione Dybala non trova consenso unanime, tra gli interisti e non, visto che probabilmente avrebbe come conseguenza la cessione di Lautaro Martinez.

Tra i contrari c’è per esempio Alfio Musmarra, collega di ‘Telelombardia’ noto tifoso nerazzurro: “Prendere Dybala e cedere Lautaro non avrebbe alcun senso – ha detto in diretta a ‘Top Calcio 24’ – Avrebbe senso prendere Vlahovic, se dovesse essere ceduto l’argentino. Anche dal punto di vista economico”.

Giordano Mischi, opinionista di fede bianconera, la pensa come Musmarra: “Seconodo me la pista Dybala-Inter non è molto percorribile, a meno che non facciano una cessione importante come Lautaro Martinez. E non so se farebbe un grande affare, visto che il vero Dybala non si vede da un anno e mezzo. Un fuoriclasse come Marotta, un autogol così non lo farebbe mai. Ripeto, non credo faccia un’operazione del genere, lui fa cose che hanno moltissimo senso e questa non ne ha”.

Calciomercato Inter, non solo Dybala: Marotta punta anche Cuadrado

Non solo Dybala, Marotta penserebbe pure a Cuadrado, un altro big Juve in scadenza di contratto. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata oggi da Luca Momblano: “So per certo che Marotta si è fatta vivo con l’agente del colombiano, Alessandro Lucci – ha detto Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’ – Qual è stata la risposta? Che Cuadrado al momento sta bene a Torino e parlerà con la Juve. Ma mentre su quello di Dybala sembra una spettacolarizzazione di un problema che ci siamo creati, quella su Cuadrado è una notizia”.