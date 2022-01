Juventus, si complica il rinnovo | L’agente attacca la dirigenza

Continua a tenere banco la questione rinnovo della stella in scadenza: l’agente ha rotto gli indugi e ha criticato apertamente la dirigenza

Non è un mistero che in casa Juventus il tema caldo sia legato al futuro di Paulo Dybala: perfino la tifoseria è spaccata sulla questione rinnovo e l’esultanza dell’argentino ha riaperto il caso.

Il fatto che una stella del calibro della ‘Joya’ possa lasciare il club a parametro zero ha ovviamente grande risonanza mediatica. Nonostante le notizie arrivate dall’Argentina, secondo le fonti di Calciomercato.it, Dybala continuerebbe a dare la priorità alla Juventus. I bianconeri, però, non sono l’unico grande club a trovarsi in questa situazione: attacco aperto alla dirigenza da parte dell’agente.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | La Juventus e l’idea Loftus-Cheek: la situazione

Calciomercato Juventus, Dembele lontano dal rinnovo | L’agente attacca il Barcellona

Sta vivendo una situazione similare a quella di Paulo Dybala anche Ousmane Dembele e proprio il francese potrebbe essere l’erede dell’argentino in caso di addio. Un valzer di parametri zero stellati che potrebbe andare in scena la prossima estate e vedere protagonista la Juventus. Nella giornata di oggi, infatti, l’agente dell’ex Borussia Dortmund ha criticato apertamente la dirigenza del Barcellona.

Ai microfoni di ‘RMC Sports’, Moussa Sissoko – agente di Dembele – ha tuonato: “È vero, abbiamo avanzato delle richieste impegnative, ma abbiamo già dimostrato che le scelte di carriera di Ousmane non sono mai state dettate dai soldi, altrimenti non sarebbe qui. Quindi, se il Barcellona avesse voluto negoziare, avrebbe potuto provare a sedersi al tavolo con noi per discutere. Solo che non c’è alcuna discussione, ma solo solo minacce di non giocare più nella Prima Squadra. E questo non ci piace, faremo valere i diritti di Ousmane Dembele se necessario”.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, Arthur-Arsenal: lavori in corso, ore cruciali

Le parole dell’agente della stella francese sembrano mettere un solco per il rinnovo di contratto, anche se non c’è stata una chiusura totale: “Non sappiamo cosa faremo, non è stato ancora deciso nulla. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato di voler discutere, con condizioni chiare, ma senza chiudere la porta”. Le strade di Juventus e Barcellona, impegnate nella trattativa Morata, potrebbero incrociarsi di nuovo. Per Dembele va registrata la concorrenza della Premier League e del PSG.