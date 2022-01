Juventus, annuncio di Xavi su Dembele: “Il Barcellona ha deciso”

Arrivato oggi l’annuncio di Xavi sul futuro di Dembele, giocatore del Barcellona che piace anche alla Juventus

“O rinnova o il club gli cerca una via d’uscita”. Parlando del futuro di Ousmane Dembele, Xavi è stato chiaro oggi in conferenza stampa. La questione rinnovo non potrà andare avanti in eterno ma sembra necessaria una soluzione in tempi brevi.

Il tecnico del Barcellona ha spiegato il suo punto di vista: “Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo trovare una soluzione. Bisogna fare ciò che è meglio per la società, abbiamo parlato con lui e il suo entourage per cinque mesi e ancora non c’è una risposta. Domani gioca? Vedremo. Non è una soluzione piacevole per nessuno. L’unica cosa certa è che qui prevalgono gli interessi del club”.

Calciomercato Juventus, occhi su Dembele: Xavi annuncia l’ultimatum

Come già anticipato, Dembele è un nome caldo per la Juventus. Si tratta di una occasione di mercato importante visto il contratto in scadenza con il Barça il prossimo 30 giugno. Dalla Spagna, del resto, sembrano certi che la società di Agnelli, insieme al Manchester United, avrebbe avuto diversi contatti con l’entourage dell’attaccante.

L’esterno offensivo, secondo le notizie provenienti dalla Spagna, potrebbe addirittura aver già firmato una sorta di pre-accordo con una di queste due squadre. Anche il Chelsea, inoltre, avrebbe chiesto informazioni. Si sarebbero defilati invece Bayern Monaco e PSG. Le nuove parole di Xavi accendono nuovamente i riflettori sul futuro del talento classe 1997.