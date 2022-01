Juventus, scambio tra bomber | Allegri deluso: doppio addio

Calciomercato Juventus, Allegri continua ad attendere buone notizie per l’attacco ma le ultime notizie sono negative per il tecnico

Il 2.0 per Allegri alla Juventus si sta rivelando più irto di insidie di quanto ci si sarebbe attesi. Alti e bassi continui per il tecnico livornese, che ha vissuto un avvio di campionato da incubo ma adesso, in qualche modo, sta provando a rimontare almeno per la zona Champions.

La settimana scorsa è poi arrivata la sconfitta in Supercoppa, molto dolorosa, contro l’Inter, che ha fatto seguito all’altra pessima notizia del lungo infortunio di Chiesa. Il che impone ai bianconeri di accelerare sul mercato e provare a portare a casa un attaccante, ma lo scenario a gennaio non è facile per il club, che non può permettersi spese folli e vuole tenersi le mani libere per investimenti cospicui in estate. Come raccontato in tempi non sospetti da Calciomercato.it, difficile arrivare a Icardi visto che lui e il Psg non aprono a una cessione temporanea. Rimane in sospeso quindi la situazione di Morata, che non partirà senza un sostituto, ma le piste Depay, Azmoun e similari non si scaldano. E su altri attaccanti attenzionati dalla Juventus, giungono ulteriori brutte notizie.

Calciomercato Juventus, Barcellona ai ferri corti con Dembele: la mossa che taglia fuori due volte i bianconeri

Per l’estate, a parametro zero, piacerebbe molto Dembele, arrivato alla rottura conclamata con il Barcellona. Al punto che i blaugrana intenderebbero liberarsene subito e provare a sfruttare il suo addio per mettere le mani su un sostituto.

Come rivelato in Spagna da ‘El Chiringuito TV’, i catalani avrebbero proposto al Manchester United uno scambio con Martial, altro nome in orbita di mercato per la Juventus. I ‘Red Devils’ avrebbero fatto sapere di essere interessati alla proposta, ma, visto che Dembele sarebbe svincolato gratis in estate, chiedono un indennizzo monetario da quantificare per procedere allo scambio.