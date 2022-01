Tottenham bruciato, scelta la destinazione di Eriksen | Svelato il contratto

Come anticipato nella giornata di ieri, Christian Eriksen ricomincia il secondo tempo della sua carriera dalla Premier League

Manca ormai poco al grande ritorno di Christian Eriksen in campo. Il trequartista danese sta davvero bruciando le tappe, andando oltre le previsioni che venivano fatte la scorsa estate circa il suo ritorno in una gara ufficiale.

Il calciatore, senza contratto dopo la rescissione concordata con l’Inter lo scorso dicembre, è tornato ad allenarsi a pieno regime e rappresenta una ghiotta occasione sul mercato dei grandi club. Nella giornata di ieri, difatti, in Inghilterra era venuta fuori la notizia di un suo ritorno in Premier League tra le fila del Tottenham, dopo la grande apertura che Antonio Conte aveva fatto nei suoi confronti. Stando invece alle ultimissime diffuse dal ‘The Athletic’, Eriksen dovrebbe effettivamente ricominciare dal campionato inglese, ma non con la maglia degli Spurs.

Prima di entrare nel dettaglio della trattativa, va ricordato un dettaglio non da poco conto che limiterà per forza di cose il mercato del ragazzo. La presenza di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che gli è stato impiantato a seguito dell’arresto cardiaco che lo aveva colpito lo scorso giugno durante gli Europei, non gli consentirà lo svolgimento dell’attività agonistica in diversi campionati. In Italia, ad esempio, Eriksen non avrebbe potuto partecipare ad alcun tipo di attività sportiva con l’Inter, mentre in altre leghe come quella olandese o inglese il suo ‘caso’ viene perfettamente accolto dal regolamento.

Niente Tottenham, Eriksen valuta l’offerta del Brentford

Per l’ex trequartista dell’Inter è pronto dunque l’assalto da parte del Brentford, club che darebbe l’opportunità al danese di rimettersi in carreggiata, ma soprattutto di dimostrare al mondo intero di star bene e poter fare ancora la differenza. A tal proposito, particolarmente interessante la proposta contrattuale che è stata messa sul tavolo del calciatore, la quale potrebbe convincerlo ad accettare.

La dirigenza inglese ha fatto sapere all’entourage di Eriksen di poter offrire un contratto al ragazzo inizialmente di sei mesi, ma con opzione per il rinnovo sino al giugno 2023. Una formula che gli darebbe l’opportunità di rilanciarsi da qui sino a fine stagione e, solo successivamente, decidere se rinnovare per un altro anno, oppure se valutare altri progetti più stimolanti.

