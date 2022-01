Dybala pensa all’Inter: Marotta offre più della Juventus

Nel futuro di Paulo Dybala potrebbe esserci l’addio alla Juventus, Beppe Marotta lo tenta: l’Inter offre più dei bianconeri

Fino a qualche settimana fa l’uomo più caldo sul mercato in Serie A era Dusan Vlahovic, mentre ora si è accesa la bagarre per il futuro di Paulo Dybala: il rinnovo con i bianconeri è in discussione.

Quello sguardo rivolto verso la dirigenza, dopo il gol contro l’Udinese, era già molto significativo ma l’argentino ha voluto ribadire il concetto anche a parole nel post partita: “Io non devo dimostrare niente a nessuno”. Il numero ’10’ della Juventus, dopo tante parole spese dalla dirigenza, ha alzato la voce. La sensazione è che Dybala abbia acquisito maggiore forza, magari perché ora ha un’alternativa alle spalle e un’offerta che potrebbe farlo riflettere. Dietro c’è l’Inter di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, occasione Dybala | Marotta offre più della Juventus

Prima del big match contro l’Atalanta, Beppe Marotta ha rotto il silenzio riguardo a Paulo Dybala. L’ad nerazzurro nella sua lunga e brillante carriera ha dimostrato a più riprese di essere un fuoriclasse nel cogliere occasioni a parametro zero, quella del numero dieci argentino potrebbe essere una delle più straordinarie. Nonostante le parole e le esternazioni ufficiali, il club meneghino starebbe lavorando per ricoprire il ruolo di diavolo tentatore per la ‘Joya’ e mettere in difficoltà la Juventus sul rinnovo.

Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’offerta di Marotta supererebbe quella dei bianconeri: la Juventus starebbe offrendo a Dybala un triennale a 7,5 milioni più bonus, mentre l’Inter sarebbe disposto a garantire un quinquennale all’argentino (sempre a 7,5 milioni di euro a stagione). Una differenza sulla durata del contratto che potrebbe tentare seriamente la ‘Joya’. Per completezza, come vi abbiamo detto su Calciomercato.it, Dybala continua a dare la sua priorità al rinnovo e alla permanenza in bianconero. L’offerta dei nerazzurri, se confermata in questi termini, sarebbe superiore a quella della Vecchia Signora.