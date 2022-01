Calciomercato Juventus, contro-sgarbo all’Inter | ‘Vendetta’ per Dybala

Calciomercato Juventus, riparte il duello con l’Inter: i bianconeri preparano la mossa per rispondere all’azione di disturbo su Dybala

Paulo Dybala è andato ancora a segno, ieri sera, nella vittoria della Juventus sull’Udinese, confermando di essere l’uomo in più per Massimiliano Allegri. Ma tiene banco, ancora una volta, la querelle relativa al suo rinnovo e la sua non-esultanza, con sguardo polemico verso la tribuna dello Stadium, ha fatto esplodere nuovamente il caso.

Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Ma certo, è impossibile negare che lo scenario si sia decisamente complicato rispetto a qualche settimana fa. Una situazione di cui potrebbe provare ad approfittare l’Inter, con Marotta da sempre estimatore dell’argentino. Non per caso, fu lui a portarlo a Torino nel 2015. Ai nostri microfoni, l’ex vicepresidente del Palermo, Guglielmo Micciché, ha spiegato i motivi per cui l’affare Dybala-Inter sarebbe possibile. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più intrigante e riaccende l’eterno dualismo tra bianconeri e nerazzurri anche fuori dal campo. Ma in casa Juventus non ci stanno e preparano una azione di disturbo contraria.

Calciomercato Juventus, Inter ‘sfidata’ anche per Frattesi: il punto

Calciomercato.it aveva già anticipato il progetto dell’Inter di un asse con il Sassuolo per acquistare Scamacca e Frattesi. Il nome del centravanti, come noto, è uno dei preferiti di Allegri per l’attacco della Juventus e i bianconeri stanno tentando la strada del dialogo con il club emiliano per riuscire a spuntarla. Arrivano conferme dalla ‘Gazzetta dello Sport’ per quanto concerne l’ulteriore inserimento anche su Frattesi.

A giorni, infatti, il ds della Juventus, Federico Cherubini, incontrerà l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Sul tavolo verrà messo anche il nome del centrocampista, un profilo che già interessava ai bianconeri ma probabilmente tornato in auge con maggior prepotenza alla luce dei recenti sviluppi sul futuro di Dybala. Di certo, come per Scamacca, le richieste del Sassuolo sono elevate e occorrerà trovare la chiave, dal punto di vista della Juventus, per soluzioni più economiche. Possibile l’inserimento di contropartite coinvolgendo qualche giovane bianconero, come Fagioli.