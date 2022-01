Dybala e McKennie stendono l’Udinese: la Juventus aggancia l’Atalanta

La Juventus abbatte col risultato di 2-0 l’Udinese di Cioffi grazie alle reti di Dybala e McKennie: Allegri aggancia l’Atalanta in classifica

La Juventus si lascia alle spalle la deludente sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e torna subito al successo in campionato. Serata positiva per i bianconeri, che abbattono l’Udinese di Cioffi col risultato di 2-0 grazie alle reti di Dybala e McKennie.

Ad aprire le danze è la ‘Joya’ nel primo tempo, dopo un’azione perfetta della Juve con Kean che serve in area l’argentino. Il classe ’93 si fa trovare pronto e col suo sinistro batte Padelli portando in vantaggio i suoi, ma la classica esultanza non c’è stata e ha guardato stizzito verso la tribuna. Per la seconda rete bisogna aspettare la ripresa (79esimo minuto), sempre con lo zampino di Dybala. Grande apertura del trequartista sulla corsia di sinistra per De Sciglio. Il terzino crossa al centro per McKennie, che con un preciso colpo di testa trova il raddoppio. I tre punti, dunque, vanno alla squadra di Massimiliano Allegri, che aggancia momentaneamente l’Atalanta in classifica a 41 punti con due partite in più.

Serie A, Juventus-Udinese 2-0: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

Juventus-Udinese 2-0: 19′ Dybala (J), 79′ McKennie (J)

CLASSIFICA Serie A: Inter** 49, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina** 32, Roma* 32, Torino* 31, Sassuolo* 28, Empoli* 28, Bologna** 27, Hellas Verona* 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia** 17, Cagliari* 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno