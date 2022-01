Incontro per decidere il futuro di un tecnico fortemente in bilico dopo l’ennesimo risultato negativo: Pirlo e non solo tra i sostituti

Andrea Pirlo attende con ansia una nuova opportunità per la sua carriera da allenatore. Dopo la breve e negativa parentesi con la Juventus, l’ex regista non vede l’ora di rimettersi in gioco per accumulare esperienza importante e crescere professionalmente. D’altronde il suo percorso è appena cominciato e la voglia di dimostrare è tanta. Neanche lui è consapevole ancora di ciò che può realmente dare.

Solo il campo potrò dirlo, nonostanze le conoscenze calcistiche non siano assolutamente in discussione. L’avventura sfortunata alla guida della ‘Vecchia Signora’ non può essere indicativa per diversi motivi. Pirlo, alle prime armi, è stato gettato nel vortice di una situazione critica in quel di Torino, con la società bianconera che poi non ha avuto abbastanza forza per continuare a credere in lui. Il campione del mondo nel 2006 aveva vissuto per diversi anni quello spogliatoio e sapeva bene a cosa andava incontro, ma non poteva bastare. Adesso, però, è il momento di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato. Pirlo vuole tornare a lavorare sul campo al più presto. Vi avevamo raccontato della possibilità Polonia, ma una ghiotta occasione potrebbe arrivare anche dalla Premier League.

LEGGI ANCHE>>> CM.IT | Napoli, contatti per Tagliafico. L’argentino vuole l’Italia: i dettagli

La panchina traballa, c’è l’incontro: Pirlo e non solo tra i sostituti

Nel massimo campionato inglese una panchina è fortemente a rischio. In particolare, c’è l’ombra dell’esonero su Rafa Benitez. Il mister spagnolo ha collezionato diversi risultati negativi da inizio stagione e oggi è arrivato l’ennesimo. I ‘toffees’ sono caduti in trasferta contro il Norwich 2-1, sprofondando in un tunnel che sembra senza uscita. La classifica è di quelle che fanno rabbrividire: quindicesimo posto a quota 19 punti.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Calciomercato Napoli, si punta ad un rinforzo dalla Lettonia

La situazione è critica, tant’è che sarebbe in corso in queste ore un nuovo incontro – ci sono già state diverse discussioni in merito nelle ultime due settimane – tra il consiglio d’amministrazione e il proprietario Farhad Moshiri. Le discussioni sarebbero incentrate proprio sul futuro di Benitez. Se si decidesse di optare per il licenziamento, Pirlo potrebbe essere una soluzione idonea come rimpiazzo. Ma oltre a lui, sono liberi anche Fonseca e Gattuso. Quest’ultimo, come vi abbiamo raccontato, è stato recentemente contattato da Sabatini che lo vorrebbe alla Salernitana, ma non ha aperto a questa ipotesi. Riflessioni in corso.