CM.IT | Niente Cannavaro, panchina Polonia: dall’ipotesi Pirlo all’ex

Cannavaro e Pirlo tra i tecnici contatti dalla Polonia per prendere il posto di Paulo Sousa: le ultime novità sulla panchina della Nazionale polacca

L’improvviso addio di Paulo Sousa, che ha scelto di accettare l’offerta del Flamengo, ha lasciato la Polonia senza commissario tecnico a poche settimane dagli spareggi per i Mondiali 2022 contro la Russia.

La Nazionale è attesa dalla sfida di marzo che potrebbe aprire le porte del Qatar a Lewandowski e compagni, ma manca l’allenatore e la Federcalcio è alla ricerca dell’uomo giusto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’idea è di affidare la squadra ad un allenatore di livello internazionale, che abbia già allenato in Europa e, possibilmente, anche una Nazionale. Tra gli allenatori contattati nei giorni scorsi anche Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro ma, soprattutto per quest’ultimo, la trattativa sembra non essere proseguita. Mentre la ricerca continua, anche i calciatori hanno preso posizione: il desiderio della squadra è il ritorno dell’ex commissario tecnico Jerzy Brzęczek che ha guidato la Nazionale polacca dal 2018 al 2021.

Polonia, le ultime sul nuovo ct: obiettivo playoff

La Polonia ha chiuso il girone di qualificazione ai Mondiali al secondo posto, alle spalle dell’Inghilterra. Venti i punti conquistati con sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, proprio contro gli inglesi. Ora l’appuntamento è per il 24 marzo con la semifinale dei playoff Mondiali contro la Russia e per tre giorni dopo (27 marzo) per l’eventuale finale con la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.