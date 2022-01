Calciomercato Milan, così è addio sicuro | I 55 milioni che cambiano tutto

Potrebbero cambiare radicalmente le strategie del Milan sul mercato per quanto riguarda la difesa: 55 milioni la chiave di volta

I rossoneri sono alla ricerca del rinforzo in difesa richiesto da Stefano Pioli, resosi necessario dopo l’infortunio di Kjaer e divenuto ancora più urgente con l’operazione di Tomori.

Riuscire a trovare il profilo giusto che possa adattarsi anche alle esigenze economiche e societarie del Milan, però, sta iniziando a diventare un’impresa estremamente difficile. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero ripetere quanto fatto con Tomori: un trasferimento in prestito per poter testare la validità dell’investimento, per poi completarlo con il riscatto nel caso in cui le prestazioni si dovessero rivelare all’altezza. Trovare club disposti a far partire centrali di spessore a queste condizioni non è semplice, anzi. La nuova richiesta ai rossoneri è da capogiro.

Calciomercato Milan, nuovo prezzo fissato dal Lille | 55 milioni per Botman

Essere due società amiche può aiutare delle volte, ma non è questo il caso. Il Lille è consapevole di avere tra le mani, con Sven Botman, un talento di caratura mondiale e che la carriera davanti al centrale olandese potrebbe essere grandiosa. Inoltre, la concorrenza sarebbe sempre più fitta con il passare delle settimane e, per questo, il club transalpino avrebbe fissato una nuova base d’asta per il proprio gioiellino. Secondo quanto rivelato da ‘Foot Mercato’, il Lille ora vorrebbe 55 milioni di euro per lasciar partire Sven Botman.

Una richiesta fuori portata per il Milan, che potrebbe così virare verso altre soluzioni in difesa. Come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, i rossoneri potrebbero tirarsi indietro dalla corsa a Sven Botman. Tra i nomi più caldi in entrata, a questo punto, va segnalato quello di Bailly per la retroguardia di Stefano Pioli. Paolo Maldini ora deve trovare una soluzione rapida per accontentare il tecnico emiliano, che senza Kjaer e Tomori, ha bisogno di un acquisto per stare al passo dell’Inter e avere ancora delle ambizioni di scudetto.