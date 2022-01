Vlahovic gratis in Serie A | Hanno scelto il nuovo club

Vlahovic potrebbe trasferirsi a parametro zero nel 2023, i tifosi hanno già scelto il suo nuovo club

La Juventus continua a osservare con attenzione le vicende legate al destino di Dusan Vlahovic. L’attaccante è in uscita dalla Fiorentina dopo l’esponenziale crescita dell’ultimo anno e, guardandosi attorno, scorge molteplici opportunità per la sua giovane carriera.

Le sorprese, però, non sono da escludere. Vlahovic potrebbe infatti fare muro a tutte le proposte e partire a zero a giugno 2023, quando scadrà il suo contratto con la Viola. L’agente ad oggi neanche si siede ad ascoltare le proposte dall’estero, con l’Arsenal in prima fila. Uno scenario che favorirebbe non poco la Juventus, che dal canto suo prosegue i contatti con l’entourage del calciatore. Sperando che la questione vada per le lunghe, i tosinesi vogliono fare in modo che alla fine prevalga la volontà bianconera del bomber serbo, seguito altresì da Inter e Milan.

Calciomercato Fiorentina, i tifosi hanno deciso: Vlahovic gratis alla Juventus

Attraverso un sondaggio postato sui social, quindi, Calciomercato.it ha chiesto ai tifosi quale sarebbe la scelta migliore per Vlahovic. Chiara la domanda: “Vlahovic, secondo il ‘Corriere dello Sport’, punta a liberarsi a parametro zero a giugno del 2023. Se così fosse, quale big dovrebbe scegliere il bomber serbo?”.

Chiara anche la volontà dimostrata dai tifosi: il 42,6% ha scelto la Juventus come destinazione migliore, mentre il 24,4% ha puntato sull’Inter e il 18,5% sul Milan. La restante tifoseria gli ha invece consigliato una destinazione diversa.