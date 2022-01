La Juventus pensa al futuro di Federico Chiesa, ma con un occhio anche alle prospettive di Dusan Vlahovic. Doppio annuncio sui due calciatori

La Juventus studia il calciomercato, alla ricerca delle soluzioni migliori per la sua rosa. La Vecchia Signora da mesi è alla ricerca di un bomber e nutre il sogno Dusan Vlahovic per l’attacco.

Oggi, ai microfoni della CMIT TV, si è presentato Giacomo Bertelli. Il giornalista ha aggiornato sulla situazione in casa Fiorentina: “Le ultime parole di Commisso sullo stadio potrebbero portare anche a una diffida per il presidente della Fiorentina. A Firenze non sono piaciute molto, anche se lui ha spiegato che sono state fraintese perché erano legate alle condizioni dell’impianto”. Poi parole importanti anche sul futuro del tecnico viola: “Vincenzo Italiano sta per avere un rinnovo contrattuale con un ritocco sull’ingaggio e penso che questo tarperà un po’ le ali a chi vorrà portarlo via. Italiano è saldamente ancorato alla panchina viola”.

Bertelli si sofferma, quindi, su quello che potrebbe essere il futuro del bomber serbo, in piena sessione invernale di calciomercato: “Vlahovic via a gennaio? Non lo escludo ancora, le ultime parole di Barone me lo hanno fatto pensare. E’ una situazione in evoluzione, non è ancora detta l’ultima parola”.

Juventus, dal futuro di Vlahovic a quello di Chiesa

Prosegue la sua disamina: “A mio giudizio le percentuali pendono più verso una squadra italiana che estera, pare che in alcune confessioni fatte agli amici più cari, Vlahovic avrebbe ribadito la volontà di restare in Italia. Viviamo però in un mercato talmente veloce e dinamico che se si presentasse un’offerta monstre dall’estero la società potrebbe spingere a far accettare il giocatore”.

Nonostante l’infortunio, si continua a parlare di Federico Chiesa e delle dinamiche di calciomercato attorno all’esterno, tra Massimiliano Allegri e ultimi rumors: “Dalle carte che emergono, il futuro di Chiesa è a tinte bianconere, non ci sono margini per un ritorno e non ci sono ripensamenti da parte della Vecchia Signora”.