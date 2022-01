Calciomercato, doppietta Juve: Vlahovic a zero e bomber di Champions

La Juventus è pronta a fare la voce grossa sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti per migliorare il suo attacco. Vlahovic nel mirino, ma non solo

Il futuro della Juventus, nei prossimi mesi, si intreccia inevitabilmente con i possibili scenari sul calciomercato. Non mancano le ipotesi per la Vecchia Signora, alla ricerca di nomi di primo livello per tornare a vincere.

Il periodo non è di quelli semplici sul campo, tra infortuni, una classifica che – per molti – non è in linea con le aspettative e una rosa che non sta rispettando le attese. Per questo, nonostante non sia tempo di spese pazze, i bianconeri cercano di programmare il futuro e andare a caccia dei profili giusti. In particolare, i nomi in attacco non mancano. Vi stiamo parlando a più riprese di Mauro Icardi, ma l’operazione che porterebbe l’argentino in bianconero non è delle più semplici. E allora perché non inseguire il sogno Dusan Vlahovic? L’attaccante della Fiorentina conferma, settimana dopo settimana, tutto il suo talento. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il serbo potrebbe fare muro a tutte le proposte e partire a zero a giugno 2023, quando scadrà il suo contratto con la Viola. L’agente neanche si siede ad ascoltare le proposte dall’estero, con l’Arsenal in prima fila. Uno scenario che favorirebbe non poco la Juventus. E secondo ‘TuttoSport’, i bianconeri continuano ad alimentare la pista: contatti con l’entourage del calciatore, ma paradossalmente sperando che la pista vada per le lunghe, affinché alla fine prevalga la volontà bianconera del bomber.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: Azmoun subito

Se Vlahovic resta, quindi, il sogno che la Juventus non vuole veder svanire sul calciomercato, altre piste restano in piedi nell’immediato per la Vecchia Signora. ‘TuttoSport’ quest’oggi sottolinea, infatti, l’interesse per Sardar Azmoun. L’attaccante dello Zenit, incontrato nei gironi di Champions League da Allegri e i suoi ragazzi, è in scadenza di contratto il prossimo giugno. La Juventus sembra pronta a formulare un’offerta da 5 milioni di euro per averlo subito e anticipare il suo arrivo. Un’operazione che garantirebbe all’allenatore livornese un colpo nell’immediato e sarebbe compatibile con i programmi della prossima estate. Perché c’è aria di rivoluzione e chissà che non possa iniziare da Azmoun e culminare in Vlahovic.