Juve, escluso dagli allenamenti e addio già scritto | Gode anche Mourinho

Si accende la sfida di mercato tra Juventus e Roma per il centrocampista: il giocatore è stato escluso dagli allenamenti, addio scritto

È stata una partita dai mille colpi di scena quella in campionato tra bianconeri e giallorossi: una vera e propria altalena emozionale che potrebbe aver segnato la svolta per la compagine di Allegri.

La battaglia con José Mourinho, ora che è terminata sul campo, potrebbe spostarsi in un ambito ben più insidioso: quello del calciomercato. Entrambe le società, infatti, hanno individuato nel centrocampo il reparto che più di ogni altro necessita di essere rinforzato. Sia la Roma che la Juventus, poi, potrebbero aver trovato un’occasione di mercato su cui gettarsi a capofitto: l’obiettivo è stato escluso dagli allenamenti ed è pronto a muoversi a gennaio.

Calciomercato Juventus, Conte esclude Ndombele | Ora l’addio è inevitabile

Svolta improvvisa in quel di Londra, secondo quanto riportato da ‘Football.London’, Tanguy Ndombele sarebbe stato escluso dagli allenamenti con il resto della squadra da Antonio Conte. Un’indicazione chiarissima della volontà comune di tecnico e giocatore: sarà addio nel mercato di gennaio. Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, Ndombele è seguito con interesse da Juventus e Roma, entrambe alla ricerca di un centrocampista.

La presa di posizione della società londinese infiamma il mercato in Serie A: bianconeri e giallorossi potrebbero giocarsi ora tutte le carte a disposizione per portare il francese in Italia. Attenzione anche al pressing del Napoli per il centrocampista del Tottenham, che potrebbe fare al caso di Spalletti. Juventus e Roma, in ogni caso, sono le due società che più di ogni altra sarebbero interessate a Ndombele. L’arrivo del francese potrebbe anche sbloccare la partenza di Arthur, come detto nei giorni scorsi. Insomma, il futuro di Ndombele verrà deciso in questi giorni.