Juventus, l’indiscrezione che cambia tutto | “E’ pazzo di noi”

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, indiscrezioni dall’interno dello spogliatoio cambiano gli scenari bianconeri

Archiviata la dolorosa e rocambolesca sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, la Juventus riparte in campionato cercando di proseguire nella rimonta sulla zona Champions. Stasera contro l’Udinese un match da non sbagliare, all’Allianz Stadium, per mettere pressione alle squadre che precedono i bianconeri in classifica.

Massimiliano Allegri attende risposte importanti dai suoi e, al tempo stesso, novità significative dal mercato. Non è un mistero che uno dei desideri del tecnico livornese e di tutto l’ambiente bianconero sarebbe un colpo in attacco, ma le varie situazioni monitorate dalla dirigenza presentano tutte un certo coefficiente di difficoltà. Resta in ballo l’intreccio Morata-Icardi, che influenza tutti i discorsi legati alle possibili trattative. Ma, come noto, ci sono anche ipotesi alternative. Come raccontato da Calciomercato.it, non è ancora da escludere un ritorno di fiamma per lo scambio tra Depay e Morata. Insomma, gravita tutto intorno all’attaccante spagnolo. Morata, lo abbiamo già spiegato, avrebbe già una intesa di massima con il Barcellona, ma la Juventus, senza avere un sostituto, non può permettersi di perderlo.

Juventus, Morata insiste per andare al Barcellona: i rumours dallo spogliatoio blaugrana

Dalla Spagna, tutto questo viene confermato e se possibile rafforzato dalle indiscrezioni che filtrano dallo spogliatoio del Barça. Come riportato da ‘As’, infatti, voci interne spiegherebbero che ‘Morata impazzisce all’idea di venire qui e noi vogliamo che arrivi’. Lo stesso Xavi sarebbe entusiasta, ma anche questa non è una novità, del profilo del centravanti.

Sviluppi da monitorare nella seconda metà di gennaio, situazione aperta ad ogni soluzione. Anche perché, parallelamente, ci sarebbero delle correnti nella dirigenza blaugrana non completamente convinte di investire su Morata. Una cifra di 40 milioni di euro da spendere per prelevarlo dall’Atletico Madrid sarebbe piuttosto importante, considerando che in estate i catalani vorrebbero andare anche all’assalto di Haaland.