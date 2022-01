“Bel coraggio”: Dybala sotto attacco, lo sguardo non va giù

La reazione di Dybala dopo il gol realizzato in Juventus-Udinese scatena le polemiche: duro attacco contro il 10 bianconero

Una non esultanza che va ad oscurare il gol, uno sguardo che vale più delle parole dette nel post gara. Paulo Dybala ha risposto sul campo alle frasi di Arrivabene e alla Juventus che ha chiesto tempo per il rinnovo.

La reazione della Joya dopo la rete all’Udinese fa sicuramente discutere e a poco serve la spiegazione dello stesso argentino nel post gara. “Cercavo un amico che non trovato” la frase pronunciata dal 10 argentino che non convince però tutti. Saranno giorni infuocati per Dybala e a confermarlo arriva anche un attacco tramite social con destinatario proprio l’ex Palermo.

A lanciare frasi al vetriolo contro Dybala è Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, che tramite Twitter critica in maniera pesante l’argentino. Il nodo del contendere è sicuramente lo sguardo lanciato verso la tribuna: “Ci vuole un bel coraggio a far gol contro l’Udinese, dopo un anno e mezzo negativo e guardare con aria di sfida la dirigenza che, giustamente, ti chiede di accontentarti di 7 netti a stagione. Certe cose, solo nel calcio”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: si aspetta marzo

Si attende ora la reazione della Juventus e quel che accadrà sul fronte rinnovo. Come confermato dallo stesso Dybala, del contratto non si parlerà prima di febbraio o marzo. Toccherà al calciatore meritarsi sul campo la conferma e uno stipendio in linea con le richieste fatte. Una situazione comunque da tenere sotto osservazione con la Joya che potrebbe già accordarsi con un altro club per la prossima stagione. L’Inter è alla finestra, in Europa corteggiatrici non mancano, ma Dybala non ha ancora deciso nulla, come raccontato da Calciomercato.it.