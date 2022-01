Dybala segna e sfida la Juve | La reazione è devastante

Paulo Dybala in gol contro l’Udinese: reazione polemica della Joya che non esulta e rivolge uno sguardo alla tribuna

Ha risposto sul campo, da numero 10 proprio come lo aveva invitato a fare Arrivabene. Paulo Dybala ha sbloccato con un gol alla sua maniera Juventus-Udinese.

Una rete che arriva dopo giorni di voci continue sul suo futuro con il rinnovo che tarda ad arrivare e le dichiarazioni dell’amministratore delegato che sembrano vere e proprie frecciate dirette a lui. La Joya fa sorridere Allegri ma non sorride lui: gol senza esultanza per il numero 10 della Juventus. Abbracciato dai compagni, Dybala non ha accennato neanche un sorriso, rivolgendo invece un serio e prolungato sguardo verso la tribuna. Nello stesso tempo si vede un Nedved, proprio seduto sugli spalti, con lo sguardo chino. Un comportamento, quello dell’argentino, che sembra essere una vera e propria risposta a quanto accaduto nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, polemica Dybala: le ultime sul rinnovo

Tutto nasce dalla scadenza del contratto a fine stagione e da un rinnovo, che fino a qualche settimana fa sembrava fatto. Invece, al 15 gennaio, la firma e l’ufficialità ancora non c’è. Anzi ci sono le indiscrezioni sulla volontà della Juventus di rivedere l’accordo economico prospettato in precedenza e quelle sulla reazione di Dybala. Come raccolto da Calciomercato.it, la Joya non ha preso ancora alcuna decisione sul suo futuro, con la sua priorità che è sempre stata la permanenza in bianconero. Dall’altro lato, anche la società non può permettersi di perdere un calciatore del livello dell’argentino a parametro zero.

Restano però l’attesa per il rinnovo e le parole di Arrivabene sul ‘meritarsi’ la maglia numero 10. Per Dybala ha parlato il campo: gol con polemica. E quello sguardo verso la tribuna che sa di messaggio chiaro.