Continua a rinforzarsi il filo tra la Juventus e il Barcellona: l’ultimo nome è probabilmente il più importante, in grado davvero di dare la svolta ai bianconeri

Juventus-Barcellona è l’asse principale tra la Serie A e l’estero di queste ultime sessioni di calciomercato. Dai giovani fino ovviamente allo scambio Arthur Pjanic, che ha probabilmente accontentato tutti a livello finanziario ma tecnicamente è stato un fallimento per entrambe.

Le due società sono tornate a parlare spesso, al centro dei discorsi sono entrati parecchi nomi da Bernardeschi a Dybala, senza poi contare il filo sottile e i duelli vinti dalla Juventus sia per Rabiot che per de Ligt, che inizialmente sembravano praticamente già vestiti di blaugrana. Ora sia i bianconeri che il Barcellona sono in difficoltà finanziarie e cercano di abbassare i costi, cedere e magari migliorarsi con qualche occasione. Le strade sono tornate a incorciarsi con l’affare Morata, che in Spagna comunque continuano a dare fortemente in orbita Barcellona. Ma come vi abbiamo raccontato più volte e confermato anche nei fatti e nelle dichiarazioni da Max Allegri, la Juve non ha intenzione di privarsene.

Calciomercato Juventus, de Jong può lasciare il Barcellona: Allegri lo sogna

Tra i nomi circolati per raccogliere eventualmente l’eredità dello spagnolo c’era anche Memphis Depay, ormai sempre più in fondo alle gerarchie di Xavi nonostante i numeri che dicono ancora ‘capocannoniere della squadra’. Ma con l’arrivo di Ferran Torres, il buon momento di Luuk de Jong, Ansu Fati e gli altri ragazzini, l’olandese è praticamente diventato la quinta scelta. Anche contro il Real infatti il tecnico gli ha preferito tutti gli altri seduti in panchina. Un altro non proprio contentissimo delle ultime settimane è Frenkie de Jong, centrocampista olandese arrivato per 86 milioni di euro due anni e mezzo fa.

A riportarlo è ‘El Nacional’, che sottolinea come anche le critiche dei tifosi – che si aspettano molto di più da lui – non siano particolarmente gradite. Già in estate, si legge sul portale catalano, la Juventus aveva chiesto informazioni per l’ex Ajax. Per Allegri, de Jong è uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo, in bianconero lo renderebbe la stella della squadra. E proprio questa promessa potrebbe attirare il giocatore. Che però piace anche a Guardiola e al Chelsea, che continua a monitorarlo.