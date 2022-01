Calciomercato Juventus, addio Dybala | Hanno già scelto il nuovo ‘Dieci’

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al mercato della Juventus, con particolare attenzione al possibile erede per la maglia numero ‘dieci’

Cercasi numero 10 in casa Juventus. L’attuale possessore della maglia più ambita della casa bianconera è ancora Paulo Dybala, nonostante le difficoltà e gli ostacoli relativi al rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare, e che inizia a far scattare campanelli d’allarme. Il destino del fantasista argentino inizia ad annebbiarsi, con l’accordo in scadenza a giugno che inizia a pesare, così come il forte spiraglio di eventuali altre offerte da top club.

Anche l’ombra dell’Inter dell’ex Marotta potrebbe allungarsi su Dybala, che intanto dovrà prima di tutto dare risposte importanti in campo dopo la prestazione negativa in Supercoppa.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Luis Alberto: un big per ereditare la numero ‘dieci’

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio all’eventuale erede di Dybala in caso di addio a zero a fine stagione da parte del fantasista argentino. Il suo futuro resta un rebus di difficile soluzione, e non mancano i nomi già accostati alla maglia numero 10 della Juventus. Secondo i tifosi intervenuti tramite il sondaggio di Calciomercato.it, l’uomo giusto a cui affidare la dieci bianconera sarebbe Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina in scadenza 2023 e da tempo accostato con vigore al club di Agnelli, e votato col 46,2%.

A distanza siderale e con un ruolo in campo totalmente diverso, col 23,1% si assesta l’ex Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Chiudono il quadro dalla capitale Zaniolo e Luis Alberto.