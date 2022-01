Assist alla Juventus | L’annuncio di Evra sul futuro di Paul Pogba

L’annuncio di Patrice Evra sul futuro di Pogba: nuovo assist alla Juventus da parte dell’ex bianconero. Tutti gli aggiornamenti sul francese

“Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo Dybala. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede”.

Al suo ritorno all’Allianz Stadium con la maglia della Nazionale francese, Paul Pogba ha fatto sognare così i tifosi della Juventus. Come noto, il centrocampista è ancora in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United e destinato a lasciare i ‘Red Devils’ a parametro zero. Anche il club bianconero è tra le squadre in corsa per la sua firma e sogna di riportare il giocatore a Torino. Un’operazione comunque difficilissima e piena di ostacoli, dalle elevate richieste economiche del francese alla concorrenza. In prima fila, infatti, ci sono anche Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ma la Juve continua a sognare Pogba e resta alla finestra. Un ulteriore assist lo ha fornito Patrice Evra: ecco l’annuncio dell’ex terzino bianconero sul suo connazionale.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba | L’annuncio di Evra

In un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, Evra ha parlato così del futuro di Paul Pogba: “È complicato che rinnovi con il Manchester United. Paul non si sente amato in Inghilterra, in particolar modo dagli ex giocatori anche dei ‘Red Devils’. In molti sostengono che potrebbe fare di più ma quel che vedo è soprattutto accanimento gratuito a cose tipo il suo taglio di capelli o il suo abbigliamento”.

“Sembra quasi che la gente si aspetti nei big match che si debba rompere il collo. Quando gioca con la Nazionale francese per lui è come una boccata d’aria fresca. – ha concluso l’ex terzino – Poi quando torna a Manchester ricominciano i problemi”. Un ulteriore assist alla Juventus e i suoi tifosi che continuano a sognare Pogba.