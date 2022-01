Calciomercato Milan, corsa al difensore: altro stop per Pioli

Le ultime sul possibile colpo in difesa per il Milan. Dalla Francia arrivano novità in merito ad un obiettivo

Sarà di circa un mese l’assenza dai campi di gioco di Fikayo Tomori. Il centrale rossonero è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri.

Il Milan dopo il pesante stop di Simon Kjaer deve dunque fare i conti anche con l’infortunio dell’altro titolare, davanti a Mike Maignan. Uno stop decisamente più breve ma che lo costringerà a saltare la sfida con la Juventus, oltre a quella con lo Spezia. Stando alle tempistiche stabilite niente da fare anche per il derby contro l’Inter, il prossimo 6 febbraio. Possibile, invece, un rientro contro la Sampdoria, nel match di una settimana dopo. E’ evidente dunque che il club rossonero sia in forte emergenza.

Alessio Romagnoli non è ancora tornato a disposizione di Stefano Pioli e senza un intervento sul mercato, gli unici a disposizione sono Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. Urge dunque un intervento immediato.

Serve un centrale che sia pronto fin da subito. Botman e Bremer, in cima alla lista dei desideri del Milan, sono discorsi più per l’estate a meno che il club non decida di mettere sul tavolo tanti soldi, anticipando la spesa di giugno. Non è da escludere dunque un nuovo tentativo per l’olandese visti gli ottimi rapporti con il Lille. Ma come detto, serve un’offerta convincente perché i francesi non fanno sconti

Calciomercato Milan, il difensore resta in Francia

Sono ore di riflessioni per Frederic Maldini e Paolo Maldini, che devono decidere cosa fare. Le possibilità in prestito con diritto di riscatto ci sono ma non per l’immediato. Bailly è impegnato in Coppa d’Africa, con la Costa d’Avorio, al pari di Diallo, che difende i colori del Senegal, e potrebbero esserlo fino al derby.

Dalla Francia, inoltre, arrivano novità in merito al centrale del Psg. Secondo quanto riportato da TeleFoot, il calciatore non dovrebbe lasciare la capitale francese