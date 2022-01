Sfida aperta Inter-Juventus, nel mirino c’è la nuova stella brasiliana

Sfida aperta tra Inter, Juventus e non solo per la nuova stella del calcio brasiliano, possibile colpo di mercato in chiave futura

Beppe Marotta e Andrea Agnelli potrebbero presto sfidarsi per il nuovo gioiello del calcio brasiliano. A parlare di Andrey dos Santos, centrocampista classe 2004 del Vasco da Gama, è stato l’osservatore Francesco Panfili. Le ottime prestazioni e potenzialità sciorinate dal giocatore di recente avrebbero quindi attirato le attenzioni degli osservatori internazionali.

Panfili ha analizzato le caratteristiche mentali, fisiche e tecniche di dos Santos: “La maturità, l’intelligenza situazionale in campo, il senso del bello unito al concetto di efficacia. Il sangue brasiliano unito all’essenzialità europea – spiega a ‘Tuttosport’ – Santos ha un piede “educato”, alterna palleggio orizzontale a verticalizzazioni. E poi, nonostante sia normolineo, è un buon colpitore di testa nei piazzati”.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: Panfili consiglia dos Santos

Panfili ha proseguito la sua disamina: “Viene impiegato da regista o da interno di centrocampo. Siamo di fronte a un ragazzo su cui poter lavorare ad ampio raggio, ma dotato di potenzialità da futuro top player del ruolo”.

In ottica mercato il suo profilo può interessare ai migliori club: “E’ un investimento da top club come Juventus, Milan o Inter. E’ da prendere subito, ma poi va lanciato per gradi. Magari passando attraverso il prestito in un club di media grandezza tipo Sampdoria o Sassuolo“.