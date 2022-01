Matteo Caronni di ‘Telelombardia’ è intervenuto nella diretta Twitch della CMIT TV. Focus sul calciomercato Juventus, da Dybala al bomber passando per Arthur

Ospite di CMIT TV, della diretta Twitch delle ore 19, è stato oggi Matteo Caronni, collega di ‘Telelombardia’ col quale abbiamo affrontato l’argomento Juventus. Da Dybala a Morata fino ad Arthur, ecco le sue parole alla Tv di Calciomercato.it.

La notizia del giorno è Dybala-Inter, quindi si parte da qui con Caronni, il quale va giù netto: “Per il rinnovo del contratto si va sempre più verso il no. A me risulta che il gelo stia diventando molto forte tra le due parti. E’ vera la storia che Dybala aveva dato una priorità alla Juventus, trovando un accordo a 8,5 milioni, ma la stessa Juve si è poi tirata indietro, cambiando le carte in regola. Questa cosa dà l’idea della gestione incerta, ambigua della società”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Dybala-Juventus, gli aggiornamenti dopo le indiscrezioni argentine

“L’alternativa vera ai bianconeri è, secondo me, proprio l’Inter – ha sottolineato Caronni – A me non risultano contatti, proposte, ma sono sicuro che a breve ci saranno. Il primo che telefona Antun e Dybala sarà Marotta”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Miccichè: “Vi spiego perché Marotta può portare Dybala all’Inter”

Calciomercato Juventus, Caronni a CMIT TV: “E’ l’Inter l’alternativa per Dybala. Arthur spinge per andare all’Arsenal”

Si passa poi a Morata e al possibile arrivo di un centravanti: “Morata a questo punto rimane per forza, a maggior ragione dopo l’infortunio di Chiesa non credo sia fattibile il trasferimento al Barcellona. Per mancanza di alternative, anche se la Juve vuole

fare comunque un bomber in questa sessione. Solo in prestito, ovviamente. Io temo possa essere un altro Bendtner…”

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, da Depay a Morata: le ultime sull’attacco

Per concludere, focus su Arthur. Caronni conferma il pressing dell’Arsenal e la volontà del brasiliano di approdare a Londra, notizie date ieri e l’altro ieri da Calciomercato.it: “Il brasiliano spinge per andare, del resto con Arteta sarebbe titolare. Il discorso è però simile a morata: la Juve lo cederebbe volentieri, ma prima deve trovare un sostituto”.