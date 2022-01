Calciomercato Milan, ha detto sì: ecco il colpo scudetto

Calciomercato Milan: Maldini e Massara al lavoro per rinforzare la rosa di Pioli in vista della corsa scudetto. Arriva il sì del giocatore

Torna in campo anche il Milan di Stefano Pioli dopo le due vittorie in campionato che hanno rilanciato i rossoneri alla rincorsa dell’Inter di Simone Inzaghi.

Questa sera i rossoneri ospiteranno il Genoa del grande ex Shevchenko, già a rischio esonero, nel match di ottavi di finale di Coppa Italia. Nel frattempo, la dirigenza è impegnata anche sul calciomercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale come sostituto di Simon Kjaer. “Vogliamo un difensore completo, deve essere in grado di accettare l’uno contro uno, deve essere coraggioso. E deve essere un bravo regista, capace di fare le scelte giuste quando ha la palla. Non sarà un mercato scoppiettante per nessuno, ma sono sicuro che troveremo il giocatore giusto”. È questo l’identikit tracciato negli scorsi giorni da Stefano Pioli. Francesco Miniero, direttore in Italia dell’agenzia di Sven Botman, ha parlato a CMIT TV dell’obiettivo rossonero: “Non so chi in Italia possa permettersi un giocatore del genere. Credo che il costo possa superare anche i 30 milioni, poi per le richieste tocca al Lille. Il ragazzo sta facendo davvero bene, se poi le pretendenti sono tante, il prezzo può lievitare ancora di più”. Il club francese spara alto e negli ultimi giorni il Milan ha così virato con forza su Eric Bailly del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic annullato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per il super colpo

Calciomercato Milan, sì di Bailly: le ultime sulla trattativa con il Manchester United

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il centrale in forza ai ‘Red Devis’ ha detto sì al Milan dando la sua apertura al trasferimento immediato nel club rossonero. Tuttavia, resta da superare la resistenza del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Dybala ‘sorpassato’: sprint per un altro rinnovo

L’ostacolo è rappresentato dalla volontà della società inglese, che al momento non sembra disposta a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Milan è in pressing e vuole accelerare per il colpo in difesa. Vi terremo aggiornati.