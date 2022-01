ESCLUSIVO agente Botman: “Lui al Milan, ecco ostacoli e condizioni”

Intervenuto in diretta alla CMIT TV, Francesco Miniero, agente di Sven Botman ha parlato del futuro del difensore olandese, accostato al Milan

Il nome di Sven Botman resta un profilo particolarmente in voga in casa Milan. Il club rossonero è a caccia di un difensore centrale e il giocatore olandese resta uno dei preferiti della dirigenza rossonera. A proposito di un possibile approdo a Milano a gennaio, ha parlato Francesco Miniero, dell’agenzia Muy Manero che rappresenta il millennial olandese.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Più Eintracht che Milan per Kolo Muani: trattativa in stato avanzato

Intervenuto in diretta e in esclusiva alla CMIT TV, Miniero ha parlato così di Botman: “Parliamo di uno dei difensori centrali più forti del mondo, non solo d’Europa, considerando anche l’età. Non so chi in Italia possa permettersi un giocatore del genere, credo che il costo possa superare anche i 30 milioni, poi per le richieste tocca al Lille. Il ragazzo sta facendo davvero bene, se poi le pretendenti sono tante, il prezzo può lievitare ancora di più. Ad oggi, considerando l’importanza del calciatore e la necessità dovuta all’infortunio di Kjaer, l’unico a poter provare ad acquistarlo a gennaio in Italia è il Milan”.

CMIT TV, agente Botman non chiude al Newcastle

Ancora Miniero: “Il ragazzo sta avendo una crescita esponenziale, iniziai a proporlo in Italia quando non aveva ancora il contratto da professionista e si poteva comprare con 200/250 mila euro. Quando lo vidi in Olanda vidi che la differenza con i pari età era notevolissima, rimasi scioccato. Sven è un ragazzo d’oro. Mi capita di operare con tanti giovani e a quest’età spesso non si sentono pronti, mentre lui ha dimostrato anche un coraggio fuori dalla norma, ogni volta che lo vedo giocare vedo continui miglioramenti, mi auguro possa arrivare in un grandissimo club, nonostante il Lille sia comunque un ottimo club considerando che sono campioni di Francia in carica”. Sulle caratteristiche tecniche: “Forse gli manca qualche gol, ma spetta però ad altri farli. A chi somiglia? Non saprei, a me la cosa che sorprende è la serenità con cui gioca, non è irruento”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter, Juventus e Milan: tappa italiana per l’agente di Alvarez

Tra i club interessati, oltre al Milan c’è anche il Newcastle. Come sottolineato da Calciomercato.it, i ‘Magpies’ non mollano la presa. “Il Milan è un club interessato come altri, ma come andrà a finire non lo so. I rossoneri sono uno dei tre club più importanti del mondo, lo dice la storia, però il Lille sta disputando anche la Champions League. Rifiutato il Newcastle? Credo sia una sciocchezza. Lo scoglio più grande è convincere il Lille. Il Newcastle è un club importante, che gioca in un campionato importante come la Premier. Vero che la sua situazione in classifica è rischiosa, ma vediamo cosa succederà in questi 24 giorni. Ripeto, il Milan è un club molto interessato, prima dell’infortunio di Kjaer lo era già, figuriamoci ora. A gennaio però portare via un giocatore del genere è molto difficile”. Poi un retroscena: “In passato ho incontrato anche la Roma, non è l’unico top club italiano che ha manifestato un gradimento. Il problema riguarda il costo. Il Lille comunque ci tiene molto al ragazzo”.