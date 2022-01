Calciomercato, offerta ufficiale | La Juve trema, si chiude a gennaio

La Juventus alle prese con cessioni e colpi in entrata, ma dalla Germania confermano l’offerta per il centrocampista

Sul taccuino della Juventus continua ad allungarsi la lista di calciatori seguiti da Cherubini. Tanti nomi si aggiungono, altri invece non se ne sono mai andati. Non si tratta di un elenco diventato di dominio pubblico come l’ormai celebre pizzino di Paratici lasciato al ristorante, ma senza dubbio alcuni di questi giocatori sono comunque noti.

I radar della Juventus sono da tempo su attaccanti e centrocampisti in particolar modo. Come sappiamo, ovviamente, la questione è sempre legata alle cessioni, almeno per quanto riguarda la possibilità di piazzare dei colpi in entrata. Ramsey è il primo nome in partenza, ma per niente semplice da piazzare, con la positività al Covid a complicare il tutto. Il gallese guadagna molto e ha avuto tanti problemi fisici, una combinazione letale per la Juve. Che potrebbe anche salutare Arthur, su cui come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it c’è l’Arsenal. I Gunners, però, vorrebbero solo un prestito. Poi c’è Kulusevski che piace in Premier League e Morata, che invece dovrebbe restare a Torino nonostante il Barcellona.

Calciomercato Juventus, Zakaria a rischio: arriva l’offerta del Manchester United

In entrata si studiano diversi nomi, alcuni di questi Cherubini e la Juventus li osservano da diverso tempo. Come Denis Zakaria, che diverse settimane fa – così come in estate – era il principale obiettivo del centrocampo bianconero. Ve ne abbiamo parlato diffusamente, sia del forte interesse del club di Agnelli che ovviamente della Roma ma anche della Premier League. Lo svizzero del Borussia Moenchengladbach è in scadenza di contratto nel 2022, è uno dei giocatori più interessanti a livello europeo per la possibilità di prenderlo gratis in estate. I tedeschi vorrebbero fargli firmare il rinnovo, ma l’addio è ormai scritto. Arrivare a lui, anche a giugno, per la Roma sembra poco meno di un sogno ma anche la Juve rischia.

Proprio per la pista inglese. Come riporta la ‘Bild’, infatti, il Manchester United avrebbe fatto recapitare un’offerta ufficiale agli agenti di Zakaria. Ralf Rangnick, attuale manager dei Red Devils e dalla prossima stagione direttore tecnico, lo conosce ovviamente benissimo e lo apprezza molto. Anche se al momento non ci sarebbero trattative in corso con il Borussia, non è da escludere che lo United decida anche di anticipare la concorrenza portandolo subito a Old Trafford. Pagando ovviamente per il suo cartellino. Sul giocatore ci sono club di tutti i principali campionati, è ancora tutto in ballo ma la sensazione è che la Juventus dovrà fare uno sforzo non indifferente sia a livello di tempistiche che di ingaggio se vorrà avere qualche chances.