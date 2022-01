Calciomercato, Sergio Oliveira sbarca a Roma | Tutte le cifre

A Roma sbarca oggi Sergio Oliveira, nuovo acquisto di calciomercato della squadra di Mourinho

Sergio Oliveira è pronto per diventare un nuovo rinforzo della Roma. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, oggi è in programma il suo arrivo in città, dove è atteso per le consuete visite mediche prima della firma sul contratto. Classe 1992, il centrocampista portoghese arriva dal Porto, con il quale ha ormai maturato una buona esperienza nelle competizioni internazionali.

L’atterraggio di Sergio Oliveira sul suolo italiano è atteso oggi alle ore 11.10. L’accordo tra la Roma e il Porto, arrivato sulla base di 1 milione di euro più 0,5 di bonus per il prestito e 13,5 milioni per il riscatto, dovrebbe prevedere anche 3 milioni di bonus “facili” e 2 milioni di bonus “difficili” in caso di acquisto. Entro oggi si attendono quindi le visite mediche e la firma sul contratto.

Calciomercato Roma, fatta per Sergio Oliveira: talento atteso in città

Nell’attuale stagione con la maglia dei portoghesi, il centrocampista si è messo in mostra con 5 gol e 1 assist in 24 presenze totali. Dopo Maitland-Niles, quindi, Mourinho è pronto ad accogliere un altro elemento valido per la sua Roma, che ha il difficile obiettivo di accorciare e distanze dal quarto posto in classifica.

