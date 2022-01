Calciomercato Roma, doppia cessione in dirittura: i dettagli

Due esuberi della Roma stanno per salutare Mourinho. Ecco le ultime

Non solo acquisti, vedi Maitland-Niles e il prossimo Sergio Oliveira, la Roma cede anche. Seppur in prestito, sono infatti in dirittura d’arrivo le cessioni di due esuberi.

Stanno per salutare Mourinho il ventenne terzino statunitense Reynolds, destinazione Anderlecht, e Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, niente Inter per Villar: lo spagnolo va al Getafe

Accostato all’Inter in queste settimane, il ventitreenne centrocampista spagnolo vicinissimo al ritorno in Patria, per vestire la maglia del Getafe.