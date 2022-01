Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | Scambio alla pari

Calciomercato Milan, una big europea torna a farsi sotto per Theo Hernandez: arriva la proposta di scambio che fa vacillare i rossoneri

L’acquisto di Theo Hernandez da parte del Milan è stata certamente una delle mosse più felici delle ultime stagioni. L’intuizione di Maldini si è rivelata corretta, il francese si sta imponendo come protagonista assoluto in rossonero e tra i top di gamma nel suo ruolo.

Il laterale mancino ha gamba e qualità, una vera macchina da guerra sulla sua fascia di competenza, con doti spiccate anche sotto porta. 7 reti nella prima stagione, 8 nella seconda, siamo già a 4 gol in campionato in quella attuale. Un’arma offensiva in più per Stefano Pioli, che non vorrebbe certo privarsene. Hernandez dal canto suo ha aperto al rinnovo con il Milan, ma le sue dichiarazioni non possono far stare del tutto tranquilli i dirigenti, che sanno come su di lui ci sia l’interessamento generalizzato da parte dei migliori club al mondo.

Calciomercato Milan, Guardiola di nuovo alla carica per Theo Hernandez: la mossa del tecnico del City

Ritorna alla carica, in particolare, il Manchester City di Pep Guardiola. Il catalano stravede per l’esterno francese e vorrebbe farne il sostituto di Mendy. Per questo, in Inghilterra, si starebbe preparando una proposta folle per convincere il Milan.

Secondo ’90min.com’, infatti, nei piani dei ‘Citizens’ ci sarebbe uno scambio alla pari con Bernardo Silva. Il fantasista portoghese era stato già cercato dal Milan, la valutazione di entrambi i giocatori verrebbe fissata intorno ai 60 milioni di euro. L’operazione verrebbe finalizzata in estate, si tratterebbe di una proposta in grado di far vacillare le convinzioni dei rossoneri. Un rinforzo offensivo come Bernardo Silva aumenterebbe decisamente la qualità della manovra e le soluzioni in attacco per il Diavolo, sull’altro piatto della bilancia pesa la volontà di non privarsi di Hernandez. La partita è aperta.