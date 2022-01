Rinnovo Theo Hernandez | L’annuncio ‘ufficiale’ del giocatore

Theo Hernandez trascina il Milan sul campo del Venezia. Nel post partita il terzino rossonero ha parlato anche del rinnovo

Milan di Pioli nel segno di Theo Hernandez nel primo anticipo della 21esima giornata di Serie A, sul campo del Venezia di Paolo Zanetti.

I rossoneri passano per 3-0 grazie alla rete immediata di Zlatan Ibrahimovic e alla doppietta realizzata nel secondo tempo dal terzino francese. A ‘Sky Sport’, nel post partita, l’ex Real Madrid ha anche parlato del suo rinnovo, confermando lo stato avanzato della trattativa. Questo l’annuncio di Theo Hernandez: “Troviamo le energie grazie al mister, lavoriamo tutti i giorni per recuperare e siamo così grazie a quello. Scudetto? Lavoriamo tutti i giorni e pensiamo partita dopo partita. Sappiamo che il campionato non è facile ma noi vogliamo arrivare al massimo. La nostra fascia sinistra è molto buona, ma non devo essere io a dirlo. Capitano? Sono molto felice, è un onore per me”. E proprio sul rinnovo: “Siamo a buon punto. Qui sono molto felice, Maldini è stato chiaro con me. Voglio diventare come lui, lavoro per essere il migliore”.

Calciomercato Milan, l’annuncio di Theo Hernandez sul rinnovo | Le ultime

Parole, quelle di Theo Hernandez, che fanno seguito all’annuncio di Paolo Maldini. Il dirigente rossonero ha infatti dichiarato nelle scorse ore: “Il rinnovo di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Ismael Bennacer. Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Mercato? Non sarà una sessione roboante. Se avremo bisogno di qualcosa, interverremo”.

Un doppio annuncio che conferma definitivamente la volontà del Milan di blindare subito il laterale francese, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2024. Il club rossonero ha accelerato i tempi anche per allontanare eventuali assalti dei top club europei, Paris Saint-Germain su tutti. Il matrimonio tra Theo Hernandez e il Milan sembra dunque destinato a durare ancora a lungo.