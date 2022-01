Scambio più 30 milioni: Marotta manda Juve e Milan ko

Marotta potrebbe mettere a segno un colpo importante grazie a uno scambio che avrebbe del clamoroso

La difesa dell’Inter si è dimostrata ancora una volta decisiva, con la Lazio la vittoria – meno netta del solito – è arriva grazie a due centrali che si sono improvvisati bomber, oltre che assist-man. I nerazzurri hanno il miglior della Serie A e la seconda difesa meno perforata, un gol in più rispetto al Napoli.

Skriniar, Bastoni, de Vrij ma anche giocatori affidabili come D’Ambrosio e Ranocchia, oltre Dimarco e Darmian che all’occorrenza possono ricoprire quel ruolo in difesa. Senza contare Kolarov, che ha un pedigree invidiabile anche se è ha giocato davvero spiccioli di partita. I tre titolari sono probabilmente attualmente i migliori in Italia, ma anche a livello europeo si parla sempre più spesso di loro. Per Bastoni è di vecchia data la voce sulla Premier League e il Manchester United, per de Vrij c’è sempre l’incognita contratto che scade nel 2023 e una mina vagante come Mino Raiola. E poi Skriniar, da tempo protagonista ad altissimi livelli e ovviamente osservato da diversi club.

Calciomercato Inter, il Real Madrid ripensa a Skriniar: carta Asensio

La parabola di Skriniar con l’Inter è curiosa, da star è diventato quasi un ‘peso’ che stava per essere ceduto (c’era il Tottenham) per poi tornare nuovamente al top. I difensori di categoria internazionale sono merce rara, anche nei top club. Non a caso anche calciatori come Antonio Rudiger sono molto ‘chiacchierati’. ll tedesco del Chelsea è in scadenza, da mesi sono in corso le trattative ma l’ex Roma per ora ha declinato qualsiasi offerta dei Blues, con richieste di ingaggio altissime. Su di lui sembrano esserci soprattutto due squadre: Bayern Monaco e Real Madrid, insieme anche al PSG. La concorrenza è alta così come i costi, se dovesse saltare il suo eventuale arrivo i Blancos avrebbero già individuato l’alternativa. Secondo i colleghi di ‘interlive.it’, l’obiettivo potrebbe essere proprio Milan Skriniar.

Ancelotti sa che la Serie A è una palestra fondamentale e una garanzia di affidabilità. Da diverse stagioni il Real tiene d’occhio lo slovacco e Perez avrebbe pure la carta potenziale per provare a facilitare l’operazione. Si tratta di Marco Asensio, talento spagnolo che in questa stagione non è sempre stato titolare ma è comunque un giocatore a cui Ancelotti si affida molto (22 presenze e 7 gol, tra cui uno proprio all’Inter in Champions). È stato spesso accostato anche alle squadre italiane come Juventus e Milan, dati anche i buoni rapporti con Perez. E potrebbe, ipoteticamente, diventare in qualche modo l’erede di Lautaro Martinez. I Blancos potrebbero mirare a uno scambio secco, Asensio guadagna 5 milioni a stagione e quindi sarebbe relativamente abbordabile. Ma soprattutto è in scadenza 2023, motivo per cui i nerazzurri – insieme al cartellino dello spagnolo – chiederebbero anche un conguaglio importante (anche 30 milioni).