Calciomercato Milan, scambio ‘folle’: tentativo disperato di Guardiola

Theo Hernandez ha iniziato nel migliore dei modi il 2022. Doppietta al Venezia e rinnovo ormai prossimo ma per il futuro occhio al tentativo ‘disperato’

La crescita vertiginosa di Theo Hernandez non conosce più limiti. Il terzino sinistro francese è probabilmente il migliore al mondo nel ruolo: lo sa bene il Milan che si avvicina ad ampie falcate al rinnovo, ma lo sanno benissimo anche i top club europei più o meno pronti a sferrare future offensive. Arrivato dal Real Madrid, Hernandez col tempo è divenuto un pilastro del Milan ed anche un simbolo del campionato di Serie A, che ha saputo esaltarne le qualità fisiche, tattiche e tecniche.

Otto reti e altrettanti assist la scorsa stagione; già 4 gol con cinque passaggi vincenti in questa Serie A. Il mancino transalpino non conosce limiti, e con la doppietta messa a referto contro il Venezia ha iniziato nel miglior modo possibile il 2022 che presto potrebbe anche portargli il rinnovo contrattuale col Milan, nonostante gli interessamenti di alcune società estere tra Premier e Francia.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez pilastro per il futuro ma Guardiola può provare lo scambio: tentativo disperato

Lo stesso Theo Hernandez, ieri dopo la doppietta di Venezia, aveva ammesso: “Siamo a buon punto. Qui sono molto felice, Maldini è stato chiaro con me. Voglio diventare come lui, lavoro per essere il migliore”. Al netto della ferma volontà di proseguire insieme ancora a lungo, suggellando il tutto col rinnovo, non sono da escludere ulteriori assalti esteri, ed in particolare dalla Premier League.

Un profilo come quello di Theo Hernandez potrebbe far comodo a Pep Guardiola per completare il suo dream team al Manchester City. Il club inglese potrebbe fare un tentativo disperato proponendo anche Bernardo Silva per la trequarti in uno scambio. Il portoghese era già stato accostato sul finale del mercato estivo ma ha costi di ingaggio poco compatibili con le politiche del Milan nonostante per caratteristiche possa anche far gola ai rossoneri. Nel caso sarebbe uno scambio alla pari con valutazioni sui 60 milioni di euro che però non basterebbe per convincere il club meneghino. Il Milan infatti ha tutte le intenzioni di continuare a braccetto con Hernandez ancora per molto tempo.