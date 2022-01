La decisione è definitiva, vola in Premier a zero: Juve spiazzata

Un obiettivo della Juventus avrebbe preso una decisione definitiva per il proprio futuro: possibile passaggio in Premier a parametro zero

Tra poche ore la Juventus scenderà in campo contro l’Inter per la finalissima di Supercoppa. I bianconeri inevitabilmente partiranno sfavoriti, viste le assenze pesanti in conto. Non prenderanno parte alla gara gli squalificati de Ligt e Cuadrado. Mancherà ovviamente Chiesa, che ne avrà per tutto il resto della stagione. Come se non bastasse tra i titolari non figurerà Szczesny.

Il portiere polacco è in attesa del green pass post vaccino e, una volta ricevuto, sarà nuovamente schierabile. Tutto va contro la ‘Vecchia Signora’, ma una finale è sempre una finale e la Juventus è sempre la Juventus. Concentrazione massima sul campo, ma anche sul calciomercato. Dopo la notizia della lesione del crociato di Chiesa, la dirigenza torinese si è subito attivata alla ricerca di un rinforzo. L’intenzione non sarebbe quella di prendere un esterno, bensì una punta in aggiunta da aggiungere a Morata e Kean. In questo senso, stanno circolando due nomi nelle ultime ore. Uno è Azmoun dello Zenit – in scadenza di contratto a giugno – e l’altro è Depay, che rischia di finire ai margini del Barcellona per via dell’acquisto di Ferran Torres. Inoltre si continua a monitorare molto attentamente la situazione legata a Dembele.

Calciomercato Juventus, Dembele in Premier a zero

L’attaccante francese, come Azmoun, terminerà l’accordo tra 6 mesi. I blaugrana stanno cercando di trovare una soluzione per non perderlo a parametro zero. Vorrebbero, infatti, prolungare il suo contratto o altrimenti venderlo già nella sessione di gennaio. Ma il giocatore avrebbe in mente piani differenti per il suo futuro. Stando a quanto riferisce ‘Cadena Ser’, l’ex Borussia Dortmund non accetterà di partire quest’inverno. Se le sue condizioni per il rinnovo non saranno accettate, sarà libero di trasferirsi ‘gratis’ in un altro club.

E non è tutto: la sua idea sarebbe quella di approdare in Premier League. La Juventus, dunque, potrebbe vedersi costretta a rinunciare definitivamente al colpo in questione nel caso si verificasse questo scenario. Situazione in via si sviluppo, da seguire con estrema attenzione.