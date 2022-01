Calciomercato, bomber a sorpresa per Allegri | Primo sì alla Juventus

La Juventus sempre a caccia di un attaccante, c’è un nome che in questo momento balza in avanti nel borsino: apertura improvvisa

Da un desiderio, si è passati a una vera e propria necessità. Per la Juventus, occorre fare di tutto per rinforzare l’attacco, dopo l’infortunio di Federico Chiesa. Con Morata che spinge per andare al Barcellona, ma che per il momento è stato bloccato.

La situazione è chiara. Lo spagnolo non sarà ceduto prima di avere un sostituto, diversi i nomi che la dirigenza sta vagliando in questi giorni, ognuno con il proprio grado di difficoltà e con i propri pro e contro. Su Icardi, al momento non si registrano aperture particolari dal Psg, come raccontato da Calciomercato.it. Il sogno rimane Scamacca, molto difficile però da prendere a gennaio. Tra le varie piste alternative, ce n’è una che sta riprendendo forza in queste ore.

Calciomercato Juventus, risale Aubameyang: come cambia la corsa al centravanti

Si tratta di Pierre Emerick Aubameyang, in rotta con l’Arsenal. Il profilo del gabonese non convince appieno, come noto, per una questione di età in prospettiva e per il fatto di essere impegnato in Coppa d’Africa, cosa che nel peggiore dei casi potrebbe renderlo disponibile solo a febbraio inoltrato. Ma si registra una novità importante, che al momento potrebbe metterlo addirittura in pole nella corsa dei bianconeri al centravanti.

I ‘Gunners’, infatti, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, avrebbero aperto all’opzione del prestito semestrale. Una opzione che la Juventus preferirebbe per avere poi le mani libere in estate, quando ci sarà l’assalto a un centravanti a lunga scadenza, sul quale investire anche in termini di cartellino. Contemporaneamente, viene monitorata anche la situazione dei vari Azmoun, Depay e Martial.